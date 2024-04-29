Розвернулася і пішла. Депутатка Безугла поставила генсека НАТО у незручне становище

Безугла розповіла про свою зустріч з генсеком НАТО

Нардепка Безугла звинуватила генсека НАТО Єнса Столтенберга в «порожніх обіцянках»

Після виступу генерального секретаря Єнса Столтенберга у Верховній Раді України нардепка Мар’яна Безугла змусила його зніяковіти. Про це вона повідомила у Facebook.

Як зазначила Безугла, що під час свого виступу Столтенберга дав зрозуміти, що запрошення стати членом НАТО Україні на наступному саміті НАТО «не буде».

«Звісно, сказав, що Україна буде членом НАТО. Колись. Бояться, загрузли. Після виступу нардепи вишикувалися в чергу переговорити і сфотографуватися. Я підійшла і сказала одне: «Ви тільки обіцяєте, а ми помираємо». Розвернулася і пішла. Ось так», – заявила нардепка.

За словами нардепки, вона переконана, НАТО чекає зовсім інше майбутнє та переродження.

За словами Безуглої, після виступу нардепи вишикувалися в чергу переговорити і сфотографуватися з генсеком скріншот

Зокрема, після свого попереднього допису вона опублікувала ще один вже з прапорцем НАТО в руках та заявила, що він «втратив свою опору».

«Взяла собі в кабінет прапорець на пам'ять про приїзд генсека, але десь він втратив свою опору. Як то зробити, щоб стояв символ НАТО», – написала Безугла.

Безугла заявила, що прапорець «втратив свою опору», натякаючи на НАТО скріншот

Нагадаємо, сьогодні, 29 квітня, до Києва із неоголошеним візитом прибув генсек НАТО Єнс Столтенберг. Президент України Володимир Зеленський вже провів зустріч із європейським гостем.

Як повідомлялося, Україна зможе приєднатися до Північноатлантичного альянсу лише після того, як російські війська залишать її територію. Таку заяву зробив Вільям Тейлор, віцепрезидент Інституту миру США, експосол США в Україні та колишній тимчасовий повірений у справах США в Україні в інтерв’ю «Главкому».

До слова, триває 796-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 131 бойове зіткнення. Загалом, ворог завдав одного ракетного та 82 авіаційних ударів, здійснив 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.