Росія вдарила ракетою по Дніпру: є постраждалі

Раніше Повітряні сили повідомляли, що на Дніпро летить керована авіаційна ракета

За попередньою інформацією, внаслідок ракетної атаки окупантів по місту відомо про п'ятьох постраждалих

Російська армія сьогодні, 2 квітня, завдала ракетного удару по Дніпру. Унаслідок цього постраждали цивільні особи. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Ракетна атака на Дніпро. Є постраждалі», – йдеться в заяві.

За словами Лисака, йдеться про п'ятьох людей, деталі уточнюють.

«Не допомагайте ворогові. Нічого не фотографуйте і не викладайте в мережу», – додав очільник області.

Раніше у Дніпрі місцеві жителі почули вибухи. Вони пролунали під час повітряної тривоги у Дніпропетровській області.

Повітряні сили до вибухів попереджали, що у напрямку Дніпра летить керована авіаційна ракета.

Нагадаємо, у ніч проти 2 квітня у Дніпрі пролунали вибухи під час повітряної тривоги, оголошену через загрозу ворожих атак.

До слова, триває 769-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 71 бойове зіткнення. Загалом, ворог завдав вісім ракетних та 93 авіаційних удари, здійснив 126 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 10 БпЛА типу «Shahed». Силами та засобами протиповітряної оборони України дев'ять ударних БпЛА було знищено.