Ухвалено важливі рішення. Зеленський провів тригодинну нараду про дрони

Під час зустрічі йшлося про забезпечення гнучкості українського оборонно-промислового комплексу

Як зазначив Зеленський, розроблено систему для захисту українських воїнів і техніки від російських безпілотників

Президент України Володимир Зеленський разом з військовими та урядовцями провели майже тригодинну нараду присвячену питанню дронів. Про це йдеться в повідомленні Зеленського у Telegram.

«Оновили й деталізували плани виробництва на поточний рік за всіма типами безпілотників: Fpv, бомбардувальниками, розвідниками, а також за далекобійними дронами для особливих завдань», – написав президент.

Як зазначив Зеленський, ще одним важливим питання стало забезпечення гнучкості українського оборонно-промислового комплексу.

«Потреби фронту постійно змінюються. Наші виробники мають вчасно реагувати на них», – каже він.

Крім того, президент повідомив, що вдалося прийняти важливі рішення щодо спрощення процедури закупівель, імпорту комплектовання, нарощування виробництва снарядів для дронів і навчання операторів

«Проєкт побудови комплексної системи керування засобами РЕБ для захисту наших воїнів і техніки від російських безпілотників. Систему вже тестують на окремих напрямках. Запланували масштабування проєкту на весь фронт», – додав Зеленський.

Нагадаємо, росіяни посилюють захист, щоб протидіяти українським безпілотникам, однак навряд чи їм вдасться розгорнути мобільні вогневі групи в необхідному масштабі.

До слова, інженери компанії Evolve Dynamics працюють над технологією, яка могла б допомогти українським розвідувальним дронам довше залишатися в небі навіть у разі того, якщо Росія спробує придушити їх електронним способом.