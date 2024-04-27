Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

На фронті загинув журналіст Андрій Топчій

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
На фронті загинув журналіст Андрій Топчій
38-річний боойвий медик Андрій Топчій загинув біля села Роботине
фото: Андрій Топчій/«Телеграф»

78 медійників загинули внаслідок російської агресії проти України

20 квітня під час виконання бойового завдання в районі Роботиного Запорізької області загинув 38-річний журналіст Андрій Топчій. Про це сьогодні повідомила Верховна Рада України.

Андрій Топчій був військовослужбовцем ЗСУ і бойовим медиком стрілецького батальйону. Став на захист України ще у 2014 році. Під час АТО отримав звання сержанта.

Андрій Топчій пішов захищати Україну ще у 2014 році
Андрій Топчій пішов захищати Україну ще у 2014 році
фото: Верховна Рада

«З перервами на журналістику Андрій воював за Україну десять років. І загинув як воїн – на полі бою», – кажуть колеги захисника.

У 2007 році Андрій Топчій закінчив історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Писав статті на історичну тематику та публікував інтерв’ю з науковцями у газеті «Факти». До цього був журналістом видання «Телеграф».

Похорон відбудеться в Києві, 27 квітня о 14.00 на Лісовому кладовищі на Алеї Героїв.

За даними Інституту масової інформації, Андрій Топчій став 78 медійником, який загинув унаслідок російської агресії проти України.

Нагадаємо, що на фронті 25 квітня загинула військовослужбовиця, журналістка видань «Тиждень» і «Читомо» Алла Пушкарчук (Рута). 

Також у боях за Україну загинув військовослужбовець і журналіст Дмитро Сінченко. Він приєднався до Української добровольчої армії після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого. Захисник писав матеріали про будні бійців на фронті.

До слова, захищаючи Україну, відбиваючи прорив ворога під час відходу наших військ із Авдіївки, загинула снайперка роти снайперів 53-ї окремої механізованої бригади Катерина Шинкаренко.

Читайте також: Як шукають тіла загиблих на нулі? Журналіст провів день зі спеціальним загоном
Теги: фронт війна смерть журналіст

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Противник явно «концентрується» на напрямку Іванівське – Часів Яр аби «завершити свій прорив у місто»
Бій за Часів Яр. Противник шукає шляхи прориву
24 квiтня, 12:30
20 квітня Росія атакувала Одесу ракетами
В Одесі прогримів вибух
20 квiтня, 06:51
Наслідки одного з ворожих обстрілів Часового Яру
Британська розвідка: РФ використовує у Часовому Яру ту ж тактику, що і в Авдіївці
21 квiтня, 11:49

Суспільство

На фронті загинув журналіст Андрій Топчій
На фронті загинув журналіст Андрій Топчій
Залишилися діти й вагітна дружина. Згадаймо Миколу Коробенкова з Криму
Залишилися діти й вагітна дружина. Згадаймо Миколу Коробенкова з Криму
Церковний календар на травень. Коли святкуємо Великдень
Церковний календар на травень. Коли святкуємо Великдень
ДТП за участі голови райдержадміністрації: що відомо про Майбоженка
ДТП за участі голови райдержадміністрації: що відомо про Майбоженка
Молитовний сніданок в Ужгороді завершився скандалом: українські церкви проігнорували захід
Молитовний сніданок в Ужгороді завершився скандалом: українські церкви проігнорували захід
Дружина Олега Сенцова очолила український офіс Amnesty International
Дружина Олега Сенцова очолила український офіс Amnesty International

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
146K
Працівники заводу «Укроборонпрому» грабували своє підприємство: виносили озброєння
15K
Молитовний сніданок в Ужгороді завершився скандалом: українські церкви проігнорували захід
13K
Залужний уперше за довгий час засвітився на фото
7897
27 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7823
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
6905
Голова райдержадміністрації збив натовп людей, розвідка знищила гелікоптер РФ. Головне за 26 квітня

Новини

Атака на Харків, пожежа на російському НПЗ: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
Без опадів, переважно до 20° тепла: прогноз погоди на 27 квітня
Сьогодні, 05:19
27 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:55
Сонячні електростанції допомагають Україні обходитись без аварійного імпорту електроенергії – Міненерго
Вчора, 16:53
Культурна дипломатія. Хор Верьовки виступив в США перед голосуванням за фінансову допомогу Україні
Вчора, 15:32
Північна Корея вдруге випробувала нові ракети. Кім Чен Ин хоче продавати їх Росії
Вчора, 14:11

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua