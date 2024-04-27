На фронті загинув журналіст Андрій Топчій

78 медійників загинули внаслідок російської агресії проти України

20 квітня під час виконання бойового завдання в районі Роботиного Запорізької області загинув 38-річний журналіст Андрій Топчій. Про це сьогодні повідомила Верховна Рада України.

Андрій Топчій був військовослужбовцем ЗСУ і бойовим медиком стрілецького батальйону. Став на захист України ще у 2014 році. Під час АТО отримав звання сержанта.

Андрій Топчій пішов захищати Україну ще у 2014 році фото: Верховна Рада

«З перервами на журналістику Андрій воював за Україну десять років. І загинув як воїн – на полі бою», – кажуть колеги захисника.

У 2007 році Андрій Топчій закінчив історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Писав статті на історичну тематику та публікував інтерв’ю з науковцями у газеті «Факти». До цього був журналістом видання «Телеграф».

Похорон відбудеться в Києві, 27 квітня о 14.00 на Лісовому кладовищі на Алеї Героїв.

За даними Інституту масової інформації, Андрій Топчій став 78 медійником, який загинув унаслідок російської агресії проти України.

Нагадаємо, що на фронті 25 квітня загинула військовослужбовиця, журналістка видань «Тиждень» і «Читомо» Алла Пушкарчук (Рута).

Також у боях за Україну загинув військовослужбовець і журналіст Дмитро Сінченко. Він приєднався до Української добровольчої армії після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого. Захисник писав матеріали про будні бійців на фронті.

До слова, захищаючи Україну, відбиваючи прорив ворога під час відходу наших військ із Авдіївки, загинула снайперка роти снайперів 53-ї окремої механізованої бригади Катерина Шинкаренко.