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«Треба більше розраховувати на себе». Гетманцев попередив українців

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
«Треба більше розраховувати на себе». Гетманцев попередив українців
Гетманцев наголосив, що Україна має вирішувати проблеми інфраструктури і логістики, а також посилювати власний ВПК
фото з відкритих джерел

«Міжнародна допомога в 2025 році для нас не завершиться, але за поточним планом вона справді буде меншою»

Українцям слід більше розраховувати на себе у 2025 році, оскільки міжнародна допомога хоч і не завершиться, але буде меншою. Про це в інтерв’ю «Главкому» попередив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Наша жорстка позиція у детінізації продиктована передусім розумінням скорочення фінансової допомоги. Це не питання вибору – це питання виживання. Міжнародна допомога в 2025 році для нас не завершиться, але за поточним планом вона справді буде меншою. Безперечно, ми й далі будемо розраховувати на своїх партнерів, але більше треба буде розраховувати на себе. Завдяки детінізації, ми цілком можемо вийти на додаткові 100-150 млрд грн щороку», – повідомив депутат.

Гетманцев висловив переконання, що підтримка економіки в тій формі, яку планується запровадити, забезпечить зростання мінімум в 3,5-4% на рік.

«Ми маємо вирішувати проблеми інфраструктури і логістики: це стосується не тільки польського кордону, а передусім Дунайського шляху і морських коридорів. Маємо посилювати власний ВПК: збільшувати обсяги виробництва зброї та боєприпасів, створювати спільні підприємства, переносити ремонти та обслуговування техніки в Україну тощо», – наголосив нардеп.

Данило Гетманцев зазначив, що усім прогнозам під час війни притаманна «висока міра невизначеності». Він додав, що у таких умовах Україна має тримати курс на євроінтеграцію та макрофінансову стійкість, а також посилювати власні спроможності і самодостатність за усіма напрямами.

Нагадаємо, Україна потребує близько $38 млрд на рік або трохи більше $3 млрд на місяць, ще $4,5 млрд економії у першій половині року надійде за рахунок продовження реструктуризації погашення та обслуговування єврооблігацій. Гетманцев повідомив, що загалом Україна отримує від МВФ $5,4 млрд. До 2027 року «Великою сімкою» та іншими партнерами запланована допомога нашій країні в межах $122 млрд.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пропонує створити фонд союзницьких внесків на суму $100 млрд протягом п'яти років для України в межах пакета, який мають підписати лідери країн-членів Альянсу на саміті у Вашингтоні.

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Теги: депутат гроші українці Данило Гетманцев

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