РФ виробляє більше зброї, ніж потрібно для війни в Україні: Німеччина розкрила плани Путіна

На думку Пісторіуса, Путін може мати плани подальших ескалацій

Росія вже виробляє більше зброї, ніж потрібно для ведення війни проти України. Москва поповнює власні склади. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє N-TV.

Глава міноборони Німеччини заявив, що зі збільшенням витрат на озброєння та становлення російської економіки на «військові рейки» значна частина того, що виробляється, більше не йде на фронт, а потрапляє на склади.

При цьому Пісторіус застеріг від подальших військових амбіцій російського диктатора Володимира Путіна. На його думку, Путін може мати плани подальших ескалацій.

«Ви можете бути наївними і сказати, що він робить це лише з обережності. Як скептична людина, я б сказав у цьому випадку, що він робить це, тому що у нього є плани або щось може бути», – сказав міністр оборони Німеччини.

Нагадаємо, уряд Німеччини наполягає на тому, щоб США поставили Україні ще хоча б одну протиракетну систему Patriot, щоб допомогти закрити пролом у системі ППО.

Раніше повідомлялося, що НАТО вважає, що Росія, ймовірно, зможе підтримувати свої військові дії в нинішніх масштабах ще від двох до п'яти років. Згідно з аналізом російської статистики, проведеним центральним банком Фінляндії, обсяг виробництва в кількох галузях, пов'язаних із військовою промисловістю, включно з оптичною продукцією та виробництвом металів, від початку війни зріс удвічі. Однак зростання виробництва і загальний рівень військових витрат можуть виявитися нестійкими з огляду на відтік інвестицій, робочої сили і матеріалів з інших секторів російської економіки.