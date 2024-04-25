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«Основне питання – захист». Зеленський провів Ставку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
«Основне питання – захист». Зеленський провів Ставку
Зеленський наголосив на посиленні підтримки вітчизняних виробників озброєння
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Прем’єр Шмигаль детального доповів президенту про захист життєво необхідних об’єктів України

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. На ньому йшлося про захист України, фронт та посилення вітчизняного виробництва. Про це президент повідомив у Telegram.

За словами Зеленського, прем’єр Денис Шмигаль детального доповів йому про прикриття життєво необхідних для країни об’єктів.

«Була велика й детальна доповідь прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо прикриття життєво необхідних для країни об’єктів – не лише енергетичних, а й соціальних, безпекових, транспортних, забезпечення зв’язку тощо. По всіх галузях та всіма доступними нам засобами: інженерним, ППО та РЕБ. Зробив відповідні доручення та визначив терміни реалізації», – написав президент.

Також Зеленський повідомив, що отримав зведення з фронту. Зокрема, інформацію з основних напрямків, де ведуться найактивніше бойові дії, про ймовірні плани окупантів та забезпечення українського війська всім необхідним.

Крім того, очільник України наголосив на продовженні підсиленні вітчизняних виробників.

«У цьому напрямі працюємо, зокрема, з партнерами, щоб виготовляти озброєння в Україні іноземним коштом. Ця галузь допомагає нам вистояти зараз і має величезну експортну перспективу після перемоги. Максимально сприяємо її розвитку. Раз на тиждень буду отримувати доповідь про нові контракти за звітний період», – додав він.

Нагадаємо, Україна посилить удари по російських стратегічних об’єктах у глибокому тилу. Про це заявив командувач збройних сил Великої Британії адмірал Тоні Радакін.

Радакін визнав, що Україна зіткнулася з «важкою» боротьбою з активним російським наступом та її оборона перебуває під впливом песимістичних настроїв. Проте підкреслив, що така похмура «картина» війни не враховує довгострокові тенденції, які більше на користь Києва. Серед них, останні пакети військової допомоги від США та Європи, все більш успішні удари України з великої відстані, а також «повна неспроможність Москви перекрити життєво важливий для Києва експорт зерна через Чорне море».

До слова, триває 792-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 104 бойових зіткнення. Загалом, ворог завдав 13 ракетних та 56 авіаційних ударів, здійснив 105 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Теги: війна Володимир Зеленський президент Денис Шмигаль озброєння

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