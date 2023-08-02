Нардеп зі «Слуги народу» отримав подяку після бійки з росіянином (фото)

Маріковський отримав подяку від Федерації боксу України за «популяризацію українського боксу на міжнародній арені»

Подяку нардеп отримав за бійку з членом російської делегації на засіданні Парламентської асамблеї Чорноморського Економічного Співробітництва

Нардеп від фракції «Слуга народу», заступник голови комітету з питань екологічної політики у Верховній Раді Олександр Маріковський отримав подяку від Федерації боксу України за «популяризацію українського боксу на міжнародній арені». Про це написав нардеп на своїй сторінці у Facebook.

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Маріковський отримав подяку від Федерації боксу України фото: скріншот з соцмереж

«Легкий тролінг від Федерації боксу України. Я люблю бокс і трошечки ним займаюсь, хоча хотілося би трохи більше. Якщо знайду тренера та зал в Києві за адекватні кошти, буду радий. Бо на Донбасі тренера маю», – прокоментував Маріковський.

Нагадаємо, подяку нардеп отримав за бійку з членом російської делегації Валерієм Ставицьким на засіданні Парламентської асамблеї Чорноморського Економічного Співробітництва (ПАЧЕС).

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Зокрема, під час виступу депутатки Держдуми Ольги Тимофєєвої члени української делегації спробували розгорнути у неї за спиною свої прапори і почали скандувати антиросійські гасла.

Члени російської делегації спробували перешкодити українцям, зав'язалася бійка. Головуючий на Асамблеї спікер парламенту Туреччини Мустафа Шентоп втрутився і закликав учасників засідання до спокою.

Пізніше вже в кулуарах заходу між українцями і росіянами виникла нова, ще більш гаряча бійка. Відео цієї події опублікував народний депутат України Олександр Маріковський.

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Як видно на цих кадрах, один з російських делегатів (депутат Держдуми Валерій Ставицький) вихопив у нардепа український прапор і намагався його забрати в невідомому напрямку. Маріковський тут же кинувся відбивати прапор, попутно намагаючись вдарити по обличчю росіянина. Рознімати делегатів довелося співробітникам охорони турецького парламенту.

Нагадаємо, речник Держдуми РФ В'ячеслав Володін оголосив подяку співробітнику апарату російського парламенту Валерію Ставицькому, який на сесії Парламентської асамблеї Чорноморського економічного співробітництва (ПАЧЕС) напав та вкрав український прапор у депутата Верховної Ради.

До слова, президент погрожує розпустити Верховну Раду, якщо трапиться «бодай ще одна історія про Мальдіви».