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Арахамія попередив місцеву владу про наслідки гучних держзакупівель

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Арахамія попередив місцеву владу про наслідки гучних держзакупівель
Арахамія зазначив, що у суспільстві «назріває дуже серйозне невдоволення діями» посадовців та їх пріоритетами
фото з відкритих джерел

Якщо місцева влада не припинить займатися марнотратністю, то парламент внесе законодавчі обмеження на період воєнного стану

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія звернувся із «останнім попередженням» до місцевих посадовців, відповідальних за процедури закупівель. Про це він написав у Telegram.

Арахамія зазначив, що у суспільстві «назріває дуже серйозне невдоволення діями» посадовців та пріоритетами, які ті обирають під час здійснення закупівель.

«Усі ці історії про барабани, стадіони, люксові овочерізки, перекладання бруківки, там, де вона не в такому жахливому стані, значною мірою дестабілізують суспільство, яке живе непростим життям, примудряючись не просто виживати, але ще й волонтерити, донатити на армію та зберігати оптимістичний погляд на майбутнє», – пише Арахамія.

«Слуга» повідомив, що у Верховній Раді активно обговорюють ідею обмеження розпорядження коштами. Але, мовляв, народних депутатів зупиняє лише те, що місцеві посадовці «почнуть голосно кричати про «напад на децентралізацію», що «влада атакує місцеве самоврядування» та поширювати інші схожі меседжі».

Арахамія заявив, що якщо очільники міст, чиновники місцевого самоврядування та інші посадовці не припинять витрачати гроші на предмети не першої необхідності, то парламент внесе законодавчі обмеження на період воєнного стану.

«Вважайте це останнім попередженням», – зазначив Арахамія.

Нагадаємо, управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 27 червня розірвало договір із підприємцем Сергієм Барсученком (Житомирська область) на закупівлю конструкторів для гри та навчання в укриттях під час повітряних тривог вартістю 900,7 тис. грн

Також на додачу до овочерізок за 130 тис. грн за штуку та електросковорідку за 720 тис. грн. Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації закупило також 300 шкіряних барабанів в укриття за 890 тис. грн.

Раніше стало відомо, що до суду скеровано обвинувальний акт щодо президента-втікача Віктора Януковича та колишнього заступника міністра юстиції України щодо захоплення ними державної влади у 2010 році.

До слова, у Харкові обласна влада позбавляє фінансування академічного українського драматичного театру ім. Т. Шевченка.

Теги: Давид Арахамія партія Слуга народу держзакупівлі уряд

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