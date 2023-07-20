Як повністю заборонити УПЦ МП в Україні? Нардеп Дунда дав відповідь

Дунда: «У той чи інший спосіб УПЦ МП буде забороненою організацією в Україні»

Як зазначає нардеп, питання, що стосується заборони УПЦ МП буде вирішене впродовж 1-2 місяців

Розв’язання питання УПЦ МП може лежати в декількох площинах: або прийняття законопроєктів, які зараз є у Верховній Раді, або за рішенням РНБО, на підставі якого вийде указ президента. Про це повідомив в коментарі «Главкому» народний депутат України від фракції «Слуга народу» Олег Дунда.

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«З моєї точки зору більш ефективним буде другий варіант. Жодних правок, скарг або політичних вистав на погоджувальній раді чи сесійній залі», – зазначив нардеп.

Як зазначає Дунда, питання, що стосується заборони УПЦ МП буде вирішене впродовж 1-2 місяців.

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«У той чи інший спосіб УПЦ МП буде забороненою організацією в Україні», – підсумував нардеп.

Нагадаємо, глава Російської православної церкви (РПЦ) патріарх Кирило (Володимир Гундяєв), який благословляє окупантів убивати українців, заявив, що УПЦ МП на чолі з митрополитом Онуфрієм є невіддільною частиною РПЦ.

До слова, глава Російської православної церкви патріарх Кирило, який неодноразово з’являвся на публіці у коштовних годинниках, та засвічувався на відпочинку на розкішних яхтах, раптом закликав російське духовенство дотримуватися скромності у побуті та огородити себе від розкоші.