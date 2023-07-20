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Як повністю заборонити УПЦ МП в Україні? Нардеп Дунда дав відповідь

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Як повністю заборонити УПЦ МП в Україні? Нардеп Дунда дав відповідь
Дунда: «У той чи інший спосіб УПЦ МП буде забороненою організацією в Україні»
фото з відкритих джерел

Як зазначає нардеп, питання, що стосується заборони УПЦ МП буде вирішене впродовж 1-2 місяців

Розв’язання питання УПЦ МП може лежати в декількох площинах: або прийняття законопроєктів, які зараз є у Верховній Раді, або за рішенням РНБО, на підставі якого вийде указ президента. Про це повідомив в коментарі «Главкому» народний депутат України від фракції «Слуга народу» Олег Дунда.

«З моєї точки зору більш ефективним буде другий варіант. Жодних правок, скарг або політичних вистав на погоджувальній раді чи сесійній залі», – зазначив нардеп.  

Як зазначає Дунда, питання, що стосується заборони УПЦ МП буде вирішене впродовж 1-2 місяців.

«У той чи інший спосіб УПЦ МП буде забороненою організацією в Україні», – підсумував нардеп.

Нагадаємо, глава Російської православної церкви (РПЦ) патріарх Кирило (Володимир Гундяєв), який благословляє окупантів убивати українців, заявив, що УПЦ МП на чолі з митрополитом Онуфрієм є невіддільною частиною РПЦ.

До слова, глава Російської православної церкви патріарх Кирило, який неодноразово з’являвся на публіці у коштовних годинниках, та засвічувався на відпочинку на розкішних яхтах, раптом закликав російське духовенство дотримуватися скромності у побуті та огородити себе від розкоші.

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Теги: депутат Московська церква в Україні релігія УПЦ МП

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