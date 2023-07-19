За словами Безуглої, написання книги «не буде величезним хобі і проявом літературної та публіцистичної активності»

Народна депутатка України та заступниця голови Комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла розповіла, про що пише книгу. Усі деталі вона повідомила у коментарі «Главкому».

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«Накопичилося багато вражень і про парламент, і про війну, і певні особистісні моменти. Все-таки робота в такому комітеті та, зокрема, робота за напрямком Демократичний цивільний контроль, який охоплює взаємодію з військовими, сектором нацбезпеки та оборони. Я вважаю, усі рефлексії мають бути оформлені на папері», – заявила Безугла.

За словами голови Комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, це «не буде величезне хобі і прояв літературної та публіцистичної активності».

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«Сподіваюся вони (рефлексії – «Главком») будуть корисними для великого кола читачів. Звичайно тут треба бути обережним, щоб дотриматися безпекового контуру і не дати зайвої інформації для нашого ворога. Тому я буду радитися з представниками тих відомств, які є нашими підопічними в форматі роботи Комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки», – додала Безугла.

Крім того, нардепка пообіцяла закінчити книгу впродовж пів року.

Нагадаємо, народна депутатка України та заступниця голови Комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла поділилася, що пише книгу.

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