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Безугла розповіла, про що пише книгу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Безугла розповіла, про що пише книгу
Нардепка обіцяє закінчити книгу впродовж пів року
фото з відкритих джерел

За словами Безуглої, написання книги «не буде величезним хобі і проявом літературної та публіцистичної активності»

Народна депутатка України та заступниця голови Комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла розповіла, про що пише книгу. Усі деталі вона повідомила у коментарі «Главкому».

«Накопичилося багато вражень і про парламент, і про війну, і певні особистісні моменти. Все-таки робота в такому комітеті та, зокрема, робота за напрямком Демократичний цивільний контроль, який охоплює взаємодію з військовими, сектором нацбезпеки та оборони. Я вважаю, усі рефлексії мають бути оформлені на папері», – заявила Безугла.

За словами голови Комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, це «не буде величезне хобі і прояв літературної та публіцистичної активності».

«Сподіваюся вони (рефлексії – «Главком») будуть корисними для великого кола читачів. Звичайно тут треба бути обережним, щоб дотриматися безпекового контуру і не дати зайвої інформації для нашого ворога. Тому я буду радитися з представниками тих відомств, які є нашими підопічними в форматі роботи Комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки», – додала Безугла.

Крім того, нардепка пообіцяла закінчити книгу впродовж пів року.

Нагадаємо, народна депутатка України та заступниця голови Комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла поділилася, що пише книгу.

Зазначимо, Міністерство культури виділяє мільйони гривень для створення російськомовного продукту від компаній, які працювали на російський ринок.

До слова, основними лідерами розвалу Росії стане невелика кількість регіонів РФ.

 

Теги: книги партія Слуга народу Мар’яна Безугла

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