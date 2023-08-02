«Слуги народу» розказали, як Банкова їх лякає розпуском парламенту

Парламентарка з провладної фракції стверджує, що Банкова розпустить парламент, якщо трапиться ще один гучний скандал

Джерела «Главкома» повідомили, що президент може розпустити парламент, а на час війни закони ухвалюватиме Кабмін

Президент погрожує розпустити Верховну Раду, якщо трапиться «бодай ще одна історія про Мальдіви». Нагадаємо, що нещодавно суспільство сколихнув скандал, коли екснардеп Арістов зі «Слуги народу» відпочивав на Мальдівах під час повномасштабного вторгнення. Про погрози Банкової «Главкому» розповіли депутати, що входять у свиту Давида Арахамії, на умовах анонімності.

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«Президент може розпустити парламент, а на час війни закони ухвалюватиме Кабмін. Таку версію чула від близького оточення керівника фракції Давида Арахамії», – ділиться інсайдом парламентарка з провладної фракції.

Зазначимо, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки нардеп партії «Слуга Народу» Юрій Арістов у середині липня був помічений на Мальдівах. Згодом Юрій Арістов написав заяву про складання мандату. 27 липня Верховна Рада позбавила Арістова депутатських повноважень, а слідчі повідомили про підозру.

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Наголосимо, що це не єдиний скандал, який нещодавно трапився у провладних колах. 31 липня народний депутат від партії «Слуга народу», кум Віктора Медведчука Андрій Холодов подав до Верховної Ради заяву про складання мандату. Це сталося на тлі чуток про його відпочинок на Кіпрі. Пізніше «слуга» Холодов пояснив, чому складає депутатські повноваження: за його словами, у його родину прийшла хвороба, тому він надалі не може «суміщати обов'язки глави сім'ї, займатись лікуванням дружини, дитини та одночасно бути присутнім на всіх засіданнях Верховної Ради».

Нагадаємо, раніше спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук зробив неоднозначну заяву.

Глава парламенту розповів, що в Україні можуть бути ухвалені важливі політичні рішення стосовно виборів під час війни. І акцентував: Основний закон не забороняє волевиявлення під час дії воєнного стану. «Такої заборони в Конституції немає. Ця заборона міститься в Законі «Про правовий режим воєнного стану». І тому конституційної заборони проводити вибори у воєнний стан немає», – заявив голова Верховної Ради.

Свою логіку спікер пояснив тим, що «не має бути застою тієї демократії, яка є в суспільстві».