Нацрада має право закривати телеканали та онлайн-ЗМІ без рішення суду: закон вступив в силу

Документом запроваджується регуляція з боку Нацради з питань телебачення і радіомовлення онлайн-ЗМІ, друкованих медіа та навіть вебплатформ спільного доступу

Сьогодні, 31 березня, набув чинності закон про медіа, проти якого виступили західні та українські журналісти, а також ОБСЄ. Про це йдеться в опублікованому законі.

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Документом запроваджується регуляція з боку Нацради з питань телебачення і радіомовлення онлайн-ЗМІ, друкованих медіа та навіть вебплатформ спільного доступу (Youtube та соцмережі). Передбачено й механізм співрегуляції, але за участі Нацради.

В цілому повноваження ругулятора значно розширюються, зокрема він отримає право блокувати та закривати медіа без рішення суду, в тому числі і онлайн-медіа.

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Також закон передбачає ряд заходів, щодо посилення інформаційної безпеки держави, це ї є задекларована законодавцем причина розширення повноважень Нацради.

Також автори законопроекту в пояснювальній записці підкреслюють, що законопроект гармонізує українське законодавство з Європейськими нормами, але за оцінкою НСЖУ такі норми займають тільки близько 10% закону.

Так само сьогодні набув чинності закон про медіа, яким Національній Раді з телебачення і радіомовлення дозволили анулювати ліцензії телерадіокоманій, що тягне за собою припинення їх діяльності, за неправдиву інформацію про власника без рішення суду.

Законопроєкт передбачає право Нацради самостійно без рішення суду анулювати ліцензії телерадіокомпаній у деяких випадках.

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Серед них – подача лецензіатом недостовірних відомостей про свого бенефіціара (кінцевого власника), а також, якщо структура власності компанії не відповідає закону.

До ухвалення законопроєкту про медіа анулювати ліцензії міг тільки суд.

Як повідомлялося, Європейська федерація журналістів закликала український уряд відкласти законопроект «Про медіа». Також законопроєкт розкритикували в ОБСЄ.

Законопроєкт про медіа не підтримують переважна більшість редакторів друкованих ЗМІ.

Нагадаємо, 13 грудня Верховна Рада прийняла скандальний закон «Про медіа» (№2693-Д).

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Як повідомлялося, , «Європейська Солідарність» заявила, що новий законопроєкт «Про медіа», довкола якого тривають палкі дебати, після останніх доповнень створює серйозні загрози демократії в країні.

Раніше народна депутатка з фракції «Європейська Солідарність» Вікторія Сюмар заявила, що новий законопроєкт «Про медіа», який Верховна Рада може ухвалити найближчим часом, містить пункт, який ставить під загрозу діяльність усіх онлайн медіа, чого ЄС від України взагалі не вимагав.

Раніше Національна спілка журналістів України висловила занепокоєння через законопроєкт «Про медіа», який вже схвалив парламент у першому читанні. Відповідно до заяви організації, на жодне засідання не було запрошено журналістів чи інших працівників ЗМІ, які справедливо критикують закон. Самі засідання відбувалися в непрозорий спосіб – без загальнодоступної трансляції. Нову редакцію закону не було завчасно оприлюднено, як не було проведено й обговорень ані з ключовими стейкхолдерами, ані з громадськістю.