Нардепів змусять вакцинуватися? Зеленський скликає Раду на 2 листопада

планують розглянути питання допуску до парламенту лише вакцинованих осіб або з ПЛР-тестом

Нардепи планують розглянути питання допуску до парламенту лише вакцинованих осіб або з ПЛР-тестом

Наступного тижня парламент має зібратися на позачергове засідання, котре ініціює Зеленський

Верховна Рада у вівторок, 2 листопада, може провести позачергове засідання, ініційоване президентом Володимиром Зеленським. Про це у Телеграмі повідомила речниця фракції «Слуга народу» Юлія Палійчук.

«У вівторок, 2 листопада очікується скликання позачергового засідання Верховної Ради, яке ініціює президент України Володимир Зеленський для розгляду важливих соціальних і медичних питань», – поінформувала речниця.

Вона зазначила, що парламентарії мають намір розглянути, зокрема, проєкт постанови №6154 «Про додаткові заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (Covid-19)», яка передбачає допуск до будівлі парламенту лише за наявності сертифікату про вакцинацію від Covid-19 або з дійсним ПЛР-тестом.

Окрім цього, за словами Палійчук, народні депутати планують розглянути законопроєкти №6121 «Про внесення змін до статті 9-2 закону України «Про лікарські засоби» щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов'язання», №5873 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення системи управління сферою охорони здоров’я та забезпечення медичного обслуговування населення», №5694 «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення функціонування Єдиного державного реєстру ветеранів війни та запровадження електронного посвідчення ветерана», №4542 «Про внесення змін до закону України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» щодо приведення у відповідність із деякими законодавчими актами та інші законодавчі ініціативи.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук поки що не підписав розпорядження про скликання такого позачергового засідання.

Нагадаємо, через порушників карантину в парламенті, керівництво Ради просить уряд про допомогу.

Раніше лікарка спростувала найголовніші страхи нардепів щодо коронавірусу. Стало відомо, скільки нардепів досі невакциновані, депутат Радуцький оприлюднив лячні дані.

Деякі «слуги» не вірять в існування коронавірусу та впевнені, що «вакцинація – це чипування».

Тим часом мер столиці Віталій Кличко оголосив жорсткий локдаун у Києві.

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