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    Події в Україні

    Стефанчук змусив депутатів одягнути маски (фото)

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    Більшість народних депутатів уникають вакцинації від коронавірусу - Стефанчук змусив депутатів одягнути маски (фото)
    Більшість народних депутатів уникають вакцинації від коронавірусу
    фото скріншот відео

    Стефанчук: «Давайте будемо дотримуватися того законодавства, яке ми приймаємо разом з вами»

    Спікер Руслан Стефанчук під час години уряду у парламенті звернувся до присутніх депутатів у залі і попросив їх одягнути маски.

    «Зараз ми спробуємо ще раз переконати депутатів одягнути маски. Шановні народні депутати, я попрошу усіх присутніх в залі одягнути маски і утримувати їх до завершення нашого пленарного засідання. Шановні колеги, давайте будемо дотримуватися того законодавства, яке ми приймаємо разом з вами. А Віктор Кирилович (Ляшко – «Главком») за цим прослідкує і знайде більш переконливі слова для народних депутатів», – зазначив Стефанчук.

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    Стефанчук змусив депутатів одягнути маски (фото)
    Стефанчук змусив депутатів одягнути маски (фото)

    До слова, більшість парламентаріїв уникають вдягати засоби епідеміологічної безпеки. До того ж, серед депутатів є чимало антивакцинаторів, а також тих, хто не вірить в існування коронавірусу.

    Як повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, близько 60-65% народних депутатів України поточного скликання досі не вакцинувалися від Covid-19.

    Раніше Радуцький зазначив, що заядлі антивакцинатори зі «Слуги народу» вірять у чипування та не визнають коронавірус. «Слуга» Камельчук відзначився скандальною заявою проти вакцинації.

    Російськомовна блогерка та депутатка від «Слуги народу» Ліза Богуцька також взялася підігрівати антивакцинаторські настрої в українському суспільстві.

    Нагадаємо, «слуга» Камельчук відзначився скандальною заявою проти вакцинації.

    Читайте також: «Слуги» бояться щеплень? Стало відомо, чи будуть примусово вакцинувати нардепів


    Теги: вакцинація Руслан Стефанчук страхування коронавірус Михайло Радуцький
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    Стефанчук змусив депутатів одягнути маски (фото)