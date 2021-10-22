Стефанчук змусив депутатів одягнути маски (фото)

Стефанчук: «Давайте будемо дотримуватися того законодавства, яке ми приймаємо разом з вами»

Спікер Руслан Стефанчук під час години уряду у парламенті звернувся до присутніх депутатів у залі і попросив їх одягнути маски.

«Зараз ми спробуємо ще раз переконати депутатів одягнути маски. Шановні народні депутати, я попрошу усіх присутніх в залі одягнути маски і утримувати їх до завершення нашого пленарного засідання. Шановні колеги, давайте будемо дотримуватися того законодавства, яке ми приймаємо разом з вами. А Віктор Кирилович (Ляшко – «Главком») за цим прослідкує і знайде більш переконливі слова для народних депутатів», – зазначив Стефанчук.

До слова, більшість парламентаріїв уникають вдягати засоби епідеміологічної безпеки. До того ж, серед депутатів є чимало антивакцинаторів, а також тих, хто не вірить в існування коронавірусу.

Як повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, близько 60-65% народних депутатів України поточного скликання досі не вакцинувалися від Covid-19.

Раніше Радуцький зазначив, що заядлі антивакцинатори зі «Слуги народу» вірять у чипування та не визнають коронавірус. «Слуга» Камельчук відзначився скандальною заявою проти вакцинації.

Російськомовна блогерка та депутатка від «Слуги народу» Ліза Богуцька також взялася підігрівати антивакцинаторські настрої в українському суспільстві.

Нагадаємо, «слуга» Камельчук відзначився скандальною заявою проти вакцинації.



