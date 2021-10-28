Нардеп анонсував вручення йому «якоїсь сфабрикованої підозри»

Депутат пов'язує вручення йому підозри з поїздкою у США

Народний депутат Гео Лерос заявив, що наступного тижня йому планують вручити «якусь сфабриковану підозру». Про це нардеп написав у Facebook.

«Комусь моя діяльність може подобатись, когось вона може дратувати, але мені на наступному тижні планують вручити якусь сфабриковану підозру. Це рішення викликано через мою поїздку в США. Ви подумаєте, що це повна маячня і такого бути не може, але це мені підтвердили з трьох! джерел», – заявив нардеп.

За його словами, таким чином Володимир Зеленський планує ізолювати Лероса, щоб не дати можливості більше виїздити за кордон та спілкуватися з іноземними політиками та ЗМІ.

«Я в @хує, якщо чесно! Цим питанням особисто опікується столичний прокурор Олег Кіпер, у минулому помічник Андрія Єрмака. Мені не відомо, чи буде підозра підписана генеральним прокурором, чи її заступником у статусі ВО, але хіба це щось змінює?», – додав Лерос.

На його думку, «Україна скоро буде за рівнем свобод на рівні Білорусі».

Як повідомляв «Главком», заступнику голови фракції «Слуга народу» Миколі Тищенку не сподобалася критика на адресу Офісу Зеленського, яку висловлював з трибуни Верховної Ради колишній «слуга народу», а наразі позафракційний депутат Гео Лерос. Тому він вирішив просто підійти до Лероса та відтягнути його від трибуни. Цей «танок» нардепів зафіксували фотографи.

До слова, за два роки Ради кожен п’ятий «слуга народу» став фігурантом гучного скандалу.

Нещодавно брат Єрмака виграв апеляцію в нардепа Лероса.

Раніше Лерос виграв у Тищенка апеляцію в суді щодо захисту честі та гідності.