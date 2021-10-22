Порушники карантину в парламенті. Керівництво Ради просить уряд про допомогу

Президія парламенту вже не може вплинути на депутатів, які не вдягають маски і не вакцинуються

Віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк під час години уряду у парламенті звернулась по допомогу до міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.

Кондратюк визнала, що президія парламенту вже не може вплинути на депутатів, які не вдягають маски і не вакцинуються. Тому керівництво Верховної Ради просить передбачити заходи, які могли б посилити вплив на таких політиків.

Кондратюк також вказала на проблему рівня освіти українських медиків, зокрема тих, які є активними антивакцинаторами.

«Які інструменти будете використовувати, щоб переконати таких медиків. А друге питання: перед вами сидять народні депутати, які не вдягають масок. Ми з президії вже не маємо інструментів, як їх переконати. Скажіть, яких ще інструментів треба додати, аби вплинути на таку ситуацію», – каже депутатка.

У відповідь Ляшко почав читати з заготовленого папірця текст. А в підсумку заявив: «Відправляйте тих, хто чомусь не довіряє вакцині, до нас. І ми проведемо з ним розмову».

Спікер парламенту Руслан Стефанчук закликав депутатів одягнути маски і дотримуватися правил.

Нагадуємо, що 95% госпіталізованих з Covid-19 минулого тижня – не вакцинувалися від коронавірусу. Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете на сайті чи у додатку helsi.me у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо, що лікарка спростувала найголовніші страхи нардепів щодо коронавірусу. Стало відомо, скільки нардепів досі невакциновані, депутат Радуцький оприлюднив лячні дані.

Деякі «слуги» не вірять в існування коронавірусу та впевнені, що «вакцинація – це чипування».

Нагадаємо, в Україні з 25 жовтня може бути сім «червоних» зон. Київ на межі «почервоніння».

Графіка МОЗ

Кількість хворих на коронавірус в Україні стрімко зростає останній тиждень. Лікарні не встигають відкривати нові ліжкомісця. Кілька діб поспіль в Україні фіксуються також нові антирекорди: лише за вчора ми маємо 23 тисячі нових хворих та понад 600 смертей.