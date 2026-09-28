Медичний центр «Добробут» зробив заяву після удару РФ

Унаслідок атаки постраждали семеро людей, шестеро з них – працівники медцентру

Медична мережа «Добробут» розповіла про наслідки російського удару по медцентру на вулиці Антоновича у Києві. Внаслідок атаки постраждали семеро людей, шестеро з них – працівники закладу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву мережі та Міністерство охорони здоров'я.

Представники «Добробуту» наголосили, що всі працівники та відвідувачі медцентру живі. Постраждалим оперативно надано допомогу бригади невідкладної допомоги мережі, кількох людей доправлено до приймальних відділень інших медичних центрів.

«Сьогодні ворог вже вдруге вдарив по нашому медичному центрі на вул. Антоновича. Найголовніше – усі працівники та відвідувачі, на превелике щастя, живі», – йдеться у заяві.

За даними медцентру, пошкоджені та палають верхні поверхи будівлі, де розташована «Академія Добробут», а також перші поверхи, де пожежа охопила приміщення поліклініки. З першого по третій поверхи з боку внутрішнього двору вибуховою хвилею вибило вікна. Також пошкоджене медичне обладнання. На місці працюють рятувальники та пожежники.

Наслідки удару по медичному центру в Києві фото: МОЗ

Медичний центр на Антоновича тимчасово припинить роботу фото: «Добробут»

Наразі у «Добробуті» з'ясовують масштаби пошкоджень. Медичний центр на Антоновича найближчими днями не працюватиме. Мережа докладе зусиль, аби якнайшвидше відновити його роботу. Інші медичні центри «Добробуту» продовжують працювати.

Міністерство охорони здоров'я також відреагувало на атаку, наголосивши, що російські удари по медичних закладах України відбуваються майже щодня. «Сьогодні – не виняток: росіяни вдарили по медичному центру в середмісті Києва», – йдеться у повідомленні.

Відомство підтвердило, що всі працівники, пацієнти та відвідувачі живі. Водночас семеро людей постраждали, шестеро з них – працівники медичного закладу. МОЗ також повідомило про пошкодження верхніх і перших поверхів будівлі, вибиті вибуховою хвилею вікна та пошкоджене медичне обладнання.

Нагадаємо, цього ж дня російський дрон влучив у будівлю Національної академії наук України в Шевченківському районі Києва. Унаслідок атаки спалахнула пожежа, у приміщенні залишалися люди. За даними КМВА, загинула жінка, також повідомлялося про постраждалих.