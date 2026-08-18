Безугла повернулася до фракції «Слуга народу»

Безугла повернулася до «Слуги народу» після виходу з фракції у 2024 році

Депутатка пояснила, навіщо знову приєдналася до фракції, та припустила, що це може бути тимчасово

Народна депутатка України Мар'яна Безугла 18 серпня повернулася до парламентської фракції «Слуга народу», яку залишила у липні 2024 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на трансляцію засідання Верховної Ради та заяву самої депутатки.

Безугла пояснила, що повернулася до «Слуги народу», аби створити спеціальну комісію щодо військової юстиції, яку не може очолювати позафракційний народний депутат. Ще однією причиною вона назвала бажання мати стабільне право брати участь у всіх нарадах та висловлювати там свою позицію.

«Можливо, це тимчасово», – додала депутатка.

Про намір знову приєднатися до фракції Безугла повідомляла ще в середині липня. Тоді вона заявила, що їй нібито блокують постанову про створення ТСК щодо системи військової юстиції. Нардепка запевняла, що після повернення до «Слуги народу» не змінить своєї позиції та продовжить публічно критикувати керівництво ЗСУ. Депутатка також обіцяла відвідувати всі засідання фракції, «не мовчати» та домагатися ухвалення постанови щодо створення комісії з питань військової юстиції.

Нагадаємо, у липні 2024 року Безугла вийшла з парламентської фракції «Слуга народу» за власною заявою. Своє рішення вона, зокрема, пояснювала незгодою з пріоритетами колег у парламентському комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Також Безугла звинувачувала представників «Слуги народу» в тому, що вони нібито «підкилимно» об'єднуються з опозицією «в питаннях саботажу».

Згодом оборонний комітет Верховної Ради схвалив постанову про зняття Мар'яни Безуглої з посади заступниці його голови та виключення її зі складу комітету.