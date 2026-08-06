Скільки коштує квартира в Києві у 2026 році. Головні тренди

Медіанна ціна однокімнатної квартири на вторинному ринку столиці сьогодні становить $70 тис.

Попри регулярні масовані атаки на Київ та високі безпекові ризики, ціни на квартири у столиці не падають. Ба більше, за рік житло як на первинному, так і на вторинному ринках подорожчало, хоча темпи зростання вже не такі стрімкі, як торік.

«Главком» проаналізував актуальні дані та з'ясував, скільки зараз коштують квартири в Києві, які райони залишаються найдорожчими та як змінилися ціни на первинному й вторинному ринках за останній рік.

Як змінилися ціни на вторинці в Києві

Середня ціна однокімнатної квартири на вторинному ринку столиці сьогодні становить $70 тис. – за рік вона підвищилася на 8%. Двокімнатні квартири коштують у середньому $107 тис. (+7% за рік), трикімнатні – $155 тис. (+3%).

Але якщо придивитися до помісячної динаміки уважніше, картина вже не така однозначна. Останні пів року ціни на двокімнатні квартири просіли на 5,3%, на трикімнатні – на 7,4%. Тобто основне подорожчання відбулося ще влітку й восени 2025 року, а взимку та навесні 2026-го ринок частково відкотився назад.

Після торішнього стрибка цін ринок житла Києва перейшов у фазу стабілізації графіка: ЛУН

Про спад попиту говорити не доводиться. Навпаки, квартири почали продаватися швидше: якщо на початку року квартира продавалася приблизно за 60 днів, то зараз – 41 день. Водночас покупці залишаються доволі оптимістичними: понад половина опитаних ЛУН очікує подальшого зростання цін на вторинному ринку.

Чому ціни на квартири не падають

На перший погляд може здатися, що повномасштабна війна, регулярні обстріли столиці та економічна невизначеність мали б призвести до суттєвого здешевлення житла. Проте ринок нерухомості працює за іншою логікою. Попит дійсно став більш стриманим, однак пропозиція також скоротилася, а витрати на будівництво й утримання житла продовжують зростати. У результаті продавці не готові суттєво знижувати ціни, а покупці, які мають кошти, все одно знаходять потрібні об'єкти.

Ще один фактор – дефіцит нового житла. Через повномасштабне вторгнення багато проєктів були заморожені або відкладені, тому ринок недоотримав тисячі квартир. Водночас державна програма «єОселя» підтримує попит на первинному ринку, що також не дає цінам суттєво просідати. Крім того, забудовники закладають у вартість квадратного метра зростання цін на будівельні матеріали, логістику, оплату праці та воєнні ризики.

Медіанні ціни на однокімнатні квартири в Києві

Серед однокімнатних квартир розрив між найдорожчим і найдешевшим районом сягає майже чотирьох разів.

Найдорожчі райони:

Печерський – $155 000

Шевченківський – $93 000

Подільський –$79 900

Найдешевші райони:

Деснянський – $45 000

Святошинський – $50 400

Оболонський – $60 500

Вартість однокімнатних квартир у Києві відрізняється майже в чотири рази залежно від району графіка: ЛУН

Медіанні ціни на двокімнатні квартири в Києві

У сегменті двокімнатних квартир лідерство Печерського району ще відчутніше.

Найдорожчі райони:

Печерський – $217 000

Шевченківський – $130 000

Голосіївський – $122 000

Найдешевші райони:

Деснянський – $63 000

Дніпровський – $70 000

Святошинський – $70 000

Розрив у вартості двокімнатних квартир між районами перевищує $160 тис. графіка: ЛУН

Медіанні ціни на трикімнатні квартири в Києві

Трикімнатні квартири мають найбільшу амплітуду цін – саме тут різниця між районами й станом ремонту відчувається найбільше.

Найдорожчі райони:

Печерський – $335 000

Шевченківський – $205 000

Голосіївський – $170 000

Найдешевші райони:

Деснянський – $76 000

Святошинський – $95 000

Дніпровський – $109 000

Трикімнатні квартири мають найбільший ціновий розрив між районами Києва графіка: ЛУН

Як змінилися ціни на первинці за рік

На первинному ринку квартири дорожчають помітно швидше, ніж на вторинці. Середня стартова ціна квадратного метра по місту зараз становить 63 300 грн ($1 410) – це на 15,3% більше, ніж рік тому, і на 7,47% більше, ніж пів року тому. Щоправда, за останній місяць середні ціни вже почали знижуватися – на 5,85%, що може бути першим сигналом охолодження після тривалого зростання.

Висока собівартість будівництва залишається одним із головних чинників зростання цін на первинному ринку графіка: ЛУН

У розрізі класів житла картина нерівномірна. Економ-сегмент коштує в середньому 40 100 грн за кв. м (близько $860) і за рік практично не подорожчав – лише на 1,26%. Натомість комфорт-клас додав 15% і коштує 54 900 грн за кв.м (близько $1220), а бізнес-клас подорожчав на 14%, до 82 200 грн за кв. м ($1830). Преміум-сегмент тримається на позначці 163 тис. грн, що дорівнює приблизно $3610 за кв.м.

Найшвидше дорожчають квартири комфорт- і бізнес-класу, тоді як економсегмент майже не змінюється в ціні графіка: ЛУН

Те, що економ-клас майже не росте в ціні, тоді як середній і високий сегменти дорожчають майже однаковими темпами, говорить про зміщення попиту: покупці зараз готові платити більше за комфорт і локацію, а не просто за квадратні метри.

Наразі в столиці одночасно у продажу перебувають 822 секції в житлових комплексах, ще 373 – на етапі будівництва, а 25 котлованів проходять підготовчі роботи.

Стартова ціна на первинці від забудовників по районах

У розрізі районів первинка повторює логіку вторинного ринку – з тим самим беззаперечним лідером.

Найдорожчі райони:

Печерський – $2890 за кв. м

Шевченківський – $1800 за кв. м

Подільський – $1600 за кв. м

Найдешевші райони:

Деснянський – $820 за кв. м

Дарницький – $1100 за кв. м

Дніпровський – $1150 за кв. м

Ціни на новобудови зростають швидше, ніж на вторинному ринку графіка: ЛУН

Для тих, хто розглядає передмістя, варіанти ще дешевші: у Гостомелі метр на первинці коштує $850, у Броварах – $860. Водночас окремі приміські локації вже наздоганяють недорогі київські райони – зокрема, у Вишневому ($1110 за кв. м) та Ірпені ($1100 за кв. м) ціни зрівнялися з Дарницьким чи Дніпровським районами столиці.

Що можна купити в Києві за найнижчими цінами

Попри те, що середня вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку Києва вже сягнула $70 тис., знайти житло значно дешевше все ще можливо. За даними оголошень про продаж квартир, ціни на найдоступніші варіанти стартують приблизно від $17,5 тис. (Деснянський район). За таку суму покупцям пропонують невеликі однокімнатні квартири площею близько 20–25 кв. м, переважно у будинках старого житлового фонду, які потребують ремонту.

Найдешевші однокімнатні квартири в Києві продають від $17,5 тис. скриншот оголошення

Наприклад, у Дніпровському районі за $19 тис. продається квартира площею 19 кв. м, а у Дарницькому районі за $24 тис. – однокімнатна квартира площею 37 кв. м у новобудові.

Однокімнатна квартира в Дніпровському районі за $19 тис. – одна з найдоступніших пропозицій на вторинному ринку Києва

Бюджетні квартири на вторинному ринку часто потребують ремонту або мають невелику площу скриншот із сайту ЛУН

Також серед найдешевших пропозицій є квартири у Святошинському районі, де смарт-квартири продають від $18 тис. В Оболонському ціни стартують від $16 тис. за кімнати в гуртожитку та від $24 тис. за невеликі квартири.

У Святошинському районі ціни на квартири стартують від $18 тис. дані: ЛУН

Оболонський район є одним з найдоступніших за цінами житла скриншот з сайту ЛУН

У найдорожчому районі Києва, на Печерську, невеличкі квартири продаються від $40 тис. Середня вартість квадратного метра – близько $2 тис.

У Печерському районі однокімнатну квартиру можна придбати від $40 тис. джерело: ЛУН

Медіанна вартість двокімнатної квартири на вторинному ринку Києва сьогодні становить $107 тис. Водночас на ринку можна знайти пропозиції майже вдвічі дешевші – ціни на двокімнатні квартири стартують приблизно від $30–40 тис.

За таку суму покупцям переважно пропонують квартири у будинках радянської забудови, які потребують ремонту або в недобудовах. Наприклад, у Деснянському районі серед найдешевших оголошень можна знайти двокімнатну квартиру приблизно за $30 тис., а у Святошинському – за $38 тис.

У Києві двокімнатні квартири продаютьтся від $30 тис. скриншот сайту оголошень

За ціною нижче за ринкову зазвичай продають квартири у будинках старого житлового фонду скриншот з ЛУН

Також до доступних належать пропозиції у Дніпровському, де ціни стартують від $34 тис. У Дарницькому районі можна придбати квартиру площею 52 кв. м за $34 тис., але без ремонту.

Приклади найдоступніших пропозицій квартир у Києві станом на серпень 2026 року джерело: ЛУН

Попри те, що Голосіївський район вважається одним із дорожчих у столиці, тут також можна знайти бюджетні пропозиції – ціни на окремі однокімнатні квартири стартують від $40 тис.

Квартири в недобудовах коштують дешевше скриншот оголошення

Медіанна вартість трикімнатної квартири на вторинному ринку Києва становить $155 тис. Водночас серед оголошень можна знайти значно дешевші варіанти.

Ціни на найдоступніші трикімнатні квартири стартують приблизно від $37–42 тис. Зокрема, такі пропозиції є у Деснянському, Дніпровському та Святошинському районах. Як правило, йдеться про квартири у будинках старого житлового фонду, які потребують ремонту або розташовані у віддалених від центру мікрорайонах.

Ціни на найдешевші квартири у різних районах Києва за даними актуальних оголошень дані: ЛУН

Ціни на найдоступніші трикімнатні квартири в Києві скриншот з сайту ЛУН

На ринку пропонуються дешевші квартири в недобудованих будинках. Зокрема, в окремих житлових комплексах вартість трикімнатних квартир стартує від $42 тис.

Чого чекати покупцям восени

Експерти не прогнозують різкого падіння цін на житло найближчим часом. На їхню думку, ринок і надалі залишатиметься відносно стабільним: первинне житло навряд чи дешевшатиме через високу собівартість будівництва, тоді як на вторинному ринку можливі лише незначні коливання залежно від попиту та готовності власників іти на поступки.

Водночас сценарій суттєвого здешевлення також не виключений. За словами учасників ринку, він можливий лише у разі різкого погіршення безпекової ситуації або масового відтоку населення зі столиці. Якщо ж попит залишиться на нинішньому рівні, а кількість нових проєктів не зростатиме, ціни, найімовірніше, коливатимуться в межах кількох відсотків, а основним інструментом для покупців і надалі залишатиметься торг під час укладання конкретної угоди, а не загальне здешевлення квартир.