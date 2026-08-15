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Безугла після відставки Сирського вирвалася на фронт і розказала, що змінилося

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Безугла після відставки Сирського вирвалася на фронт і розказала, що змінилося
Після поїздки на фронт Безугла заявила, що відчула зміни у військах
фото: Мар'яна Безугла/Facebook

Народна депутатка відчула у військах «свіже повітря»

Народна депутатка Мар’яна Безугла заявила, що вперше після призначення нового головнокомандувача ЗСУ побувала на фронті. За її словами, після зміни керівництва у військах відчула «свіже повітря», зокрема, побачила зміни у настроях бійців та підходах до ухвалення рішень. Як інформує «Главком», про це народна депутатка повідомила у соцмережах.

Мар’яна Безугла зазначила, що не припиняла їздити у райони бойових дій і під час роботи Олександра Сирського, хоч ексголовком усіляко перешкоджав цьому. Саме тому нардепка оминала штаби й працювала безпосередньо на позиціях підрозділів безпілотних систем та у фронтових містах.

Безугла стверджує, що таким чином намагалася отримувати інформацію про ситуацію на передовій, зокрема про проблеми з обороною Донецької області. Вона заявила, що раніше ці проблеми замовчувалися, а ресурси спрямовувалися на інші напрямки.

«Це був складний і водночас максимально відвертий період, який залишив багато вражень від кооперації та пошуку істини», – написала депутатка.

Після поїздки на фронт Безугла заявила, що відчула зміни у військах.

«Зараз, звичайно, у військах відчувається свіже повітря. Уже деякі репресовані командири, яких знаю і поважаю, повернулися із заслання, уже буквально за тиждень помітна інша динаміка рішень, бойовий дух. Люди менш затиснуті», – стверджує вона.

За словами депутатки, одним із пріоритетів тепер стало стримування руху російських військ у напрямку Краматорська. На цьому напрямку вже відбуваються певні системні зміни.

Також Безугла написала про ситуацію на Дніпропетровщині. За її словами, українські військові швидко довели до завершення завдання із витіснення російських сил із області, після чого з'явилася можливість зосередити увагу на інших напрямках.

«Для цього потрібно було буквально кілька рішень, які затягувалися й не приймалися», – зазначила вона.

«Що і як буде далі – важко сказати, але надія у військах є», – підсумувала народна депутатка.

У липні 2024 року Мар'яна Безугла за власною заявою вийшла з фракції «Слуга народу», пояснивши це тим, що більше не має «моральних сил асоціювати себе з фракцією навіть формально». Перед цим її відкликали з посади заступниці голови парламентського комітету з питань нацбезпеки, а також усунули з керівництва підкомітету.

Попри вихід із фракції, Безугла неодноразово заявляла, що продовжує підтримувати президентські ініціативи. Водночас вона регулярно критикувала військове керівництво, зокрема головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, а також допускала можливість переходу у відкриту опозицію до влади у разі незмінності керівництва сектору оборони.

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Теги: військові повітря Мар’яна Безугла фронт Олександр Сирський

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