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Нардепка, що вийшла зі «Слуги народу», анонсувала нові кадрові втрати для монобільшості

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Нардепка, що вийшла зі «Слуги народу», анонсувала нові кадрові втрати для монобільшості
На думку Юлії Яцик, ще 10-15 депутатів можуть покинути монобільшість услід за нею
фото: Юлія Яцик/Facebook

Юлія Яцик: «10-15 депутатів можуть набратися сміливості і прийняти такі рішення»

Фракцію «Слуга народу» невдовзі можуть покинути ще 10-15 депутатів. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловила народна депутатка Юлія Яцик, яка 19 липня залишила монобільшість.

На думку нардепки, багато мажоритарників у фракції мають власну думку стосовно її роботи. Яцик оцінила, наскільки заразним для них може бути її приклад із виходом із фракції.

«Думаю, що 10-15 депутатів можуть набратися сміливості і прийняти такі рішення. Це якраз мажоритарники, які є особистостями, цінують власну репутацію і розуміють, що у них і після депутатства буде життя і їм не має бути соромно дивитися людям в очі», – припустила політикиня.

Нагадаємо, що народна депутатка Юлія Яцик у п’ятницю 19 липня вийшла з фракції «Слуга народу». Вдалося мажоритарниці Запоріжжя це лише з третьої спроби. Перед цим фракцію покинула і Мар'яна Безугла.

До слова, Юлія Яцик звинуватила фракцію «Слуга народу» в тому, що та обіцяла мир в Україні, а натомість війна стала ще більш масштабною. 

Раніше партія «Слуга народу» на засіданні виключила зі свого складу народного депутата Миколу Задорожнього. Напередодні його було затримано за хабарництво.

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Теги: партія Слуга народу Давид Арахамія Верховна Рада

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