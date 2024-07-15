Зміни в Кабміні. Стали відомі плани Верховної Ради

Сьогодні, 15 липня, президент Володимир Зеленський заявив, що процес обговорення можливих змін в Кабміні триває, але уникнув конкретики

Верховна Рада, що збереться на пленарне засідання у вівторок, не планує розглядати кадрові питання щодо змін в уряді цього тижня. Про це «Главкому» розповіли джерела в монобільшості.

Нагадаємо, у понеділок, 15 липня президент Володимир Зеленський заявив, що процес обговорення можливих змін в Кабміні триває, але уникнув конкретики.

«Що стосується урядових змін, якщо вони будуть, якщо вони стануться, то обов’язково ви будете про це знати, – сказав президент, – Ми не можемо говорити просто про заміну прем’єр-міністра. Це говорить про те, що можуть бути зміни в уряді. Напевне можуть бути. Ми займаємося цим процесом. Ми проговорюємо з деякими міністрами ті чи інші зміни».

Потенційна відставка прем’єр-міністра Дениса Шмигаля призведе до відставки всього складу Кабінету міністрів, що заборонено законодавством.

Натомість юрист-конституціоналіст Андрій Магера в коментарі «Главкому» заявив, що Верховна Рада має право відправити у відставку прем’єр-міністра під час воєнного стану, навіть попри те, що закон про правовий режим воєнного стану виключає таку можливість.

Раніше «Главком» повідомляв, що Кабінет міністрів України очікують зміни. Зокрема, планується звільнення низки міністрів, деякі ж з урядовців змінять свої посади. Зокрема, після цього парламент відправив у відставку Олександра Кубракова з посади віцепрем'єра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури

Як повідомлялося, уряд розпорядився, аби міністри невідкладно з'їздили до регіонів, особливо до прифронтових. Ця ініціатива відбулася після критики президента України Володимира Зеленського під час візиту на Донбас.