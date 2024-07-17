Нардепка Безугла вийшла з фракції «Слуга народу»

Раніше Безугла опублікувала допис, в якому заявила, що ухвалила рішення залишити фракцію «Слуга народу»

Безугла власноруч подала заяву про вихід з фракції

Народна депутатка Мар'яна Безугла вийшла з фракції «Слуга народу» за власною заявою. Про це повідомили нардепи Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.

За словами Железняка, в «Слузі народу» офіційно залишається 234 людини.

Раніше Безугла опублікувала допис, в якому заявила, що ухвалила рішення залишити фракцію «Слуга народу». За її словами, вона вже надіслала заяву про вихід з парламентської фракції, а заяву мають зачитати цього тижня.

«Отже, беручи до уваги вищезазначену ситуацію, що склалася, більше не маю моральних сил асоціювати себе з фракцією навіть формально», – наголосила вона.

Нагадаємо, комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки ухвалив рішення про відкликання народної обраниці Мар’яни Безуглої з голови підкомітету з питань демократичного цивільного контролю.

Раніше, 5 січня Комітет з питань безпеки, оборони та розвідки прийняв рішення про відкликання Мар’яни Безуглої з посади заступниці голови Комітету.

Також народна депутатка Мар’яна Безугла вкотре піддала критиці головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, звинувативши його в «авторитарності» і поверненні до радянських методів управління армією.

Згодом стало відомо, що народний депутат Федір Веніславський подасть заяву до Державного бюро розслідувань на свою колегу по парламентському комітету з питань нацбезпеки й оборони Мар’яну Безуглу. Причиною цьому стало розголошення Безуглою інформації із закритого засідання комітету.