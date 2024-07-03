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Безугла напала на командувача Повітряних сил ЗСУ: Ігнат відреагував

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Безугла напала на командувача Повітряних сил ЗСУ: Ігнат відреагував
Нардепка Безугла напала на генерала Миколу Олещука
колаж: glavcom.ua

«Тепер Мар’яна взялась за Повітряні Сили і бойову авіацію зокрема! За що нам це все?», – Ігнат

Народна депутатка Мар’яна Безугла звинуватила командувача Повітряних сил ЗСУ генерала Миколу Олещука у тому, що він понад рік відмовляється приходити на Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Відповідну заяву опублікувала в останньому дописі у  Facebook.

Мар’яна Безугла заявляє, що поява F-16 на фронті не змінить ситуацію і, що наразі наявне погане ставлення до навчання пілотів та іншого персоналу з боку керівництва ЗСУ.

Безугла напала на командувача Повітряних сил ЗСУ: Ігнат відреагував фото 1

Колишній речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат відреагував на заяви Мар’яни Безуглої.

«Мар’яна Безугла успішно реформувала Міністерство оборони, Генеральний штаб ЗСУ, Сухопутні війська. Нарешті уже навела порядок і викорінила совок у цих структурах… дихати усім стало легше! Тепер Мар’яна взялась за Повітряні Сили і бойову авіацію зокрема! За що нам це все?», – написав Ігнат.

Безугла напала на командувача Повітряних сил ЗСУ: Ігнат відреагував фото 2

Колишній речник саркастично зауважив, що сьогодні в День зенітних ракетних військ Миколі Олещуку приємно було отримати таке вітання від Мар’яни Безуглої.

До того ж Ігнат зауважив, що нардепка у своєму дописі не правильно написала прізвище Олещука.

Нагадаємо, нардепка Мар’яна Безугла заявила, що у ЗСУ масово поширені «репресії» проти «неугодних». Вона закликала усіх, хто стикається з несправедливістю та тиском в армії «безпечно звернутися і розказати правду», написавши їй особисто.

До слова, село Роботине на Запорізькому напрямку нібито вже як кілька тижнів не контролюють Сили оборони. І віднедавна це ж буцімто стосується і Кринок на Херсонському напрямку. Таку думку висловила народна депутатка, заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла.

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Теги: Верховна Рада депутат Мар’яна Безугла Юрій Ігнат Повітряні сили ЗСУ

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