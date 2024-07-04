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Комітет Ради схвалив до другого читання законопроєкт про підвищення акцизів на пальне

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Комітет Ради схвалив до другого читання законопроєкт про підвищення акцизів на пальне
4 червня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт, який передбачає підвищення акцизного податку на пальне
фото з відкритих джерел

Нардепи повернули підвищення підвищення оподаткування акцизів на скраплений газ

Комітет схвалив до другого читання законопроєкт про підвищення акцизів на пальне №11256-2. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

«По факту залишили версію, яка була в уряду до першого читання. Так повернули підвищення оподаткування акцизів на скраплений газ (тільки з 2028-го не 277 євро, а 250 євро зупиняється)», – зазначив він.

Законопроєкт передбачає поступове підвищення акцизного податку на моторні палива
Законопроєкт передбачає поступове підвищення акцизного податку на моторні палива
фото: Telegram/Ярослав Железняк

Нагадаємо, 4 червня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт, який передбачає підвищення акцизного податку на пальне.

Законопроєкт передбачає поступове підвищення акцизного податку на моторні палива.

У 2028 році передбачається, що ставка акцизу на бензин становитиме 359 євро, на дизель – 330 євро, а на газ – 70 євро.

Раніше повідомлялося, що Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про підвищення акцизів на тютюнові вироби.

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Теги: пальне бензин депутат Верховна Рада Ярослав Железняк

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