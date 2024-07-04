Комітет Ради схвалив до другого читання законопроєкт про підвищення акцизів на пальне
Нардепи повернули підвищення підвищення оподаткування акцизів на скраплений газ
Комітет схвалив до другого читання законопроєкт про підвищення акцизів на пальне №11256-2. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
«По факту залишили версію, яка була в уряду до першого читання. Так повернули підвищення оподаткування акцизів на скраплений газ (тільки з 2028-го не 277 євро, а 250 євро зупиняється)», – зазначив він.
Нагадаємо, 4 червня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт, який передбачає підвищення акцизного податку на пальне.
Законопроєкт передбачає поступове підвищення акцизного податку на моторні палива.
У 2028 році передбачається, що ставка акцизу на бензин становитиме 359 євро, на дизель – 330 євро, а на газ – 70 євро.
Раніше повідомлялося, що Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про підвищення акцизів на тютюнові вироби.
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