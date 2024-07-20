Із третьої спроби. Нардепка розповіла, як вона виривалася з монобільшості

Юлія Яцик: «Я просто попередила: або мою заяву оголосять, або…»

Народна депутатка Юлія Яцик у п’ятницю 19 липня вийшла з фракції «Слуга народу». Вдалося мажоритарниці Запоріжжя це лише з третьої спроби. Про це Юлія Яцик розповіла в інтерв’ю «Главкому».

Нардепка подавала заяву на вихід із фракції тричі, починаючи з 2022 року, і тільки зараз її задовольнили. Примітно, що напередодні, у середу, із фракції вийшла і Мар'яна Безугла, яка давно встигла налаштувати проти себе велику частину соратників. На запитання, чи пов’язані ці дві події, Яцик відповіла: «Трохи пов'язані. Просто коли Мар'яна подала заяву і її одразу оголосили, то я підійшла до голови фракції Давида Архамії і нагадала, що я вже подала їх аж три і вони вже пройшли всі погодження. Я просто попередила: або мою заяву оголосять, або буду виносити все це публічно. Ми ж не кріпаки, щоб тримати нас силоміць, якщо людина не хоче бути у фракції. Чесно кажучи, я вважаю себе такою, що фактично вийшла з фракції вже давно».

За словами нардепки, ще з часів першої поданої заяви з нею вів розмови стосовно цього голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія та інші нардепи.

«Арахамія, Андрій Мотовиловець (заступник голови фракції «Слуга народу», – «Главком») – багато хто розмовляв і пояснював мені, що якщо я піду з фракції, це стане першим дзвіночком. Мовляв, потім все посиплеться, і інші теж підуть. Боялися, що я своїм вчинком покажу поганий приклад. Але ті, хто бажає піти, підуть і без мого прикладу», – переконує Яцик.

Зазначимо, що Яцик побила горщики з керівництвом фракції ще два роки тому, коли голосувала проти резонансного закону про ринок землі. Підтримати його просив особисто президент Володимир Зеленський. Вже тоді навіть стояло питання про виключення Яцик з фракції, але ходу цьому так і не дали.

Проте вже сама нардепка за кілька місяців оголосила про вихід з партії «Слуга народу», пояснивши це розбіжностями з керівництвом партійного осередку «слуг» в Запорізькій області.

До слова, раніше партія «Слуга народу» на засіданні виключила зі свого складу народного депутата Миколу Задорожнього. Напередодні його було затримано за хабарництво.