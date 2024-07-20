«Не зупинили війну». Нардепка, що вийшла з монобільшості, висунула гучну претензію «Слузі народу»

Юлія Яцик: «Ми йшли з гаслами, що зупинимо війну, а бачимо ситуацію докорінно іншу...»

Фракція «Слуга народу» обіцяла мир в Україні, а натомість ситуація докорінно інша – війна стала ще більш масштабною. Таку претензію «слугам» висунула в інтерв’ю «Главкому» народна депутатка Юлія Яцик, яка вчора залишила монобільшість.

На запитання, чи не вважає політикиня свій вихід із фракції нечесним, зважаючи на обіцянки «слуг» припинити війну, Яцик відповіла: «Це була б на 100% правильна претензія, якби деякі депутати, зокрема, і я, не набрали більше відсотків, ніж партія. По-друге, такі докори були б справедливими, якби ми дотримувалися тих обіцянок, з якими йшли в Раду. От я намагаюся дотримуватися тих обіцянок не спотворювати те, що ми обіцяли під красивою назвою законопроекту про ринок землі, у тілі якого зашиті просто абсурдні речі. Ми все-таки казали про одну модель ринку, а в законі побачили зовсім іншу. Ми йшли з гаслами, що зупинимо війну, а бачимо ситуацію докорінно іншу – вона ще більш масштабною стала».

На думку Яцик, якби фракція діяла як цілісний організм і дотримувалася всіх обіцянок, «стояла як єдиний фронт і не йшла на якісь «шкурні» речі від Офісу президента», то вона б погодилася, що вчинила нечесно.

«Але як можна казати, що я зобов’язана дотримуватися якихось обіцянок і гарантій фракції, якщо фракція сама їх порушує?», – наголосила політикиня.

За її словами, для закінчення війни робиться недостатньо, і це стосується не тільки фракції та депутатів.

«На Тимчасовій слідчій комісії з розслідування фактів порушення прав військовослужбовців ми достатньо висвітлюємо проблемних питань військових – по оснащенню, от по ДОТах (довготривалих оборонних точках) нещодавно розглядали – там трешняк повний. Якби було бажання реагувати і усувати ті не.доліки, на які вказують депутати в своїх комісіях, бажання уряду витрачати кошти не на ремонти доріг чи парки та сквери, а саме на оснащення наших військових, обладнання фортифікаційних споруд, результати були б значно кращими», – зауважила Яцик.

Нагадаємо, що народна депутатка Юлія Яцик у п’ятницю 19 липня вийшла з фракції «Слуга народу». Вдалося мажоритарниці Запоріжжя це лише з третьої спроби. Перед цим фракцію покинула і Мар'яна Безугла.

Раніше партія «Слуга народу» на засіданні виключила зі свого складу народного депутата Миколу Задорожнього. Напередодні його було затримано за хабарництво.