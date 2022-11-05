Наші Оксани плюватимуть на могили російських чоловіків – Данілов гостро відреагував на пост Симоньян

Олексій Данілов: «Ми будемо спостерігати, як буде розвалюватися фейк-федерація, стискаючись до свого природного стану в межах Московії – дрімучого смітника і окраїни Азії»

Секретар Ради нацбезпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов відповів російській пропагандистці Маргариті Симоньян, яка напередодні оприлюднила у соцмережах допис про майбутні відносини Росії та «денацифікованої» України. Данілов описав справжню картину майбутнього Росії – «дрімучого смітника і окраїни Азії».

«Симонян, читайте і слухайте уважно, я вам намалюю справжню картину вашого майбутнього, правда без надії на просвітлення в вашій хворій безумством макітрі. Наші чарівні Оксани будуть плювати на собачі могили ваших чоловіків, які лежатимуть зі звернутими шиями або без них, зі скляними від застиглого навіки страху очима, намилувавшись красою української землі. А башкирські, рязанські, якутські та інші вдови будуть заливатися горючими сльозами над похоронками своїх чоловіків і синів, «которым в 20 лет могилы роют», – написав Данілов.

Секретар РНБО також відповів і на фантазії Симоньян про те, що у майбутньому нібито з’являться пісня російською та українською мовою про рашистів. Він навів рядки з популярної української пісні-послання ворогу:

«Станеш ти про пекло Господа просити

Та не буде, враже, смерть твоя легкою

Та й у смерті, враже, не знайдеш спокою».

«І ми обов‘язково вип’ємо за нашу перемогу і за вічний упокій потворного російського утворення, щоб ніколи ця смердюча російська земля не сміла і подивитися в бік України, замираючи від панічних й істеричних болів, згадуючи жах українських степів, лісів і ланів.

А ми будемо спостерігати, як оскаженілі «вагнерівці» та озброєні зеки ґвалтують ваших жінок і вбивають ваших дітей, і так звана Росія буде занурюватися в морок, хаос і справжньої, не придуманої Симоньян громадянської війни. Як буде розвалюватися фейк-федерація, стискаючись до свого природного стану в межах Московії – дрімучого смітника і окраїни Азії.

Як те, що колись звалось російською федерацією, буде розлітатися кривавими шматками.

Як ви там пишете «С Днем народного единства». Ну що ж, і ми вас хочемо привітати з єдністю – тих, хто вже в чорних целофанових пакетах, і тих, хто до них збирається! Зі святом», – написав Данілов.

Зазначимо, учора, 4 листопада, російська пропагандистка Маргарита Симоньян оприлюднила цинічний допис у своєму Telegram, де вона поділилася фантазіями про «денацифікований» Київ. Свій допис Симоньян присвятила Дню народної єдності, який сьогодні відзначається у Росії. Путінська пропагандистка мріє, як колись приїде до Києва, «матери городов русских», де її гостинно зустрічатимуть.

Нагадаємо, раніше одна з головних пропагандисток російського ТВ Маргарита Симоньян поділилася несподіваними подробицями: мама телеведучої не дивиться передачі за участю доньки.

До слова, уряд Вірменії заборонив в'їзд російській пропагандистці і головній редакторці медіагрупи «Росія сьогодні» та телеканалу RT Маргариті Симоньян.

Раніше російська пропагандистка Маргарита Симоньян, яка в ефірі російського телебачення постійно бреше і маніпулює, закликала росіян «припинити брехати».

Також Симоньян заявила про численні порушення під час часткової мобілізації в Росії. В емоційних дописах російська пропагандистка заявила, що мобілізують студентів і тих, хто не підходить за віком.

Пізніше Симоньян висловила думку, що на тлі часткової військової мобілізації в Росії військкомати начебто спеціально «вибішують» людей, надсилаючи повістки сорокарічним за офіційно оголошеного набору росіянам до 35 років.