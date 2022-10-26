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Вірменія заборонила в'їзд пропагандистці Симоньян

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вірменія заборонила в'їзд пропагандистці Симоньян
фото: openmedia.iо

Під заборону в’їзду потрапив і перший заступник комітету Держдуми у справах СНД Костянтин Затулін

Уряд Вірменії заборонив в'їзд російській пропагандистці і головній редакторці  медіагрупи «Росія сьогодні» та телеканалу RT Маргариті Симоньян. Про це сама Симоньян повідомила у Telegram-каналі.

Також під заборону в’їзду потрапив перший заступник комітету Держдуми у справах СНД Костянтин Затулін.

«Костянтину Затуліну, який багато років люто підтримує Вірменію, нинішній начальник Вірменії заборонив в'їзд до Вірменії. Мені, до речі, теж», – зазначила пропагандистка.

Раніше російська пропагандистка Маргарита Симоньян, яка в ефірі російського телебачення постійно бреше і маніпулює, закликала росіян «припинити брехати».

Нагадаємо, раніше Симоньян заявила про численні порушення під час часткової мобілізації в Росії. В емоційних дописах російська пропагандистка заявила, що мобілізують студентів і тих, хто не підходить за віком.

Пізніше Симоньян висловила думку, що на тлі часткової військової мобілізації в Росії військкомати начебто спеціально «вибішують» людей, надсилаючи повістки сорокарічним за офіційно оголошеного набору росіянам до 35 років.

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Теги: росія пропаганда Вірменія Telegram Маргарита Симоньян

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