Симоньян: «Мы снова натрескаемся местной черешни и разомлеем от того, «как полно сладострастия и неги малороссийское лето»

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян оприлюднила цинічний допис у своєму Telegram, де вона поділилася фантазіями про «денацифікований» Київ. Свій допис Симоньян присвятила Дню народної єдності, який сьогодні відзначається у Росії.

Путінська пропагандистка мріє, як колись приїде до Києва, «матери городов русских», де її гостинно зустрічатимуть.

«Настане день, і ми знову приїдемо у гостинний, веселий, світлий та ситий Київ. Наші чоловіки знову звертатимуть шиї, задивляючись на чорнобрових Оксан. Ми всі знову хором співатимемо у шинку трьома незнайомими один з одним столами пісню «Ніч яка місячна», найкрасивішу на землі, українську пісню, яку знає кожен росіянин, пісню з великого радянського фільму про нашу спільну війну, спільне горе та спільну гордість. Ми знову натріскаємося місцевої черешні і розімліємо від того, «как полно сладострастия и неги малороссийское лето», – йдеться у дописі.

Симоньян також поділилася своїми мріями про читання «малороссийских рассказов славы русской литературы» Миколи Гоголя.

«У Києві, столиці України, матері міст руських, ми читатимемо малоросійські оповідання слави російської літератури, великого Гоголя, який писав про себе: «Сам не знаю, яка в мене душа — хохлацька чи російська». І ніщо в цій пропозиції ні в кого не викликатиме смішних і безглуздих суперечок», – написала вона.

Пропагандистка також переконана, що колись у Києві будуть збудовані пам’ятки російським окупантам, а «денацифікаторів» будуть оспівувати в українських піснях.

«Разом ми встанемо, згадаємо мучеників, які загинули у війні за те, щоб сталося саме так. Збудуємо їм пам'ятники. Складемо про них нові пісні – російською та українською. Саме в цьому, здається, і полягає сенс такого незграбного, нехудожнього, негоголівського, слова «денацифікація», яке виявилося неминучим», – пише Симоньян.

Нагадаємо, раніше одна з головних пропагандисток російського ТВ Маргарита Симоньян поділилася несподіваними подробицями: мама телеведучої не дивиться передачі за участю доньки.

До слова, уряд Вірменії заборонив в'їзд російській пропагандистці і головній редакторці медіагрупи «Росія сьогодні» та телеканалу RT Маргариті Симоньян.

Раніше російська пропагандистка Маргарита Симоньян, яка в ефірі російського телебачення постійно бреше і маніпулює, закликала росіян «припинити брехати».

Також Симоньян заявила про численні порушення під час часткової мобілізації в Росії. В емоційних дописах російська пропагандистка заявила, що мобілізують студентів і тих, хто не підходить за віком.

Пізніше Симоньян висловила думку, що на тлі часткової військової мобілізації в Росії військкомати начебто спеціально «вибішують» людей, надсилаючи повістки сорокарічним за офіційно оголошеного набору росіянам до 35 років.