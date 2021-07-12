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    Німеччина надасть Україні 1,5 млн доз вакцини від коронавірусу – Меркель

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    Ангела Меркель:&nbsp;Ми у дружних відносинах з Україною, і хочемо разом подолати виклики - Німеччина надасть Україні 1,5 млн доз вакцини від коронавірусу – Меркель
    Ангела Меркель: Ми у дружних відносинах з Україною, і хочемо разом подолати виклики
    Фото: dpa

    Канцлерка ФРН не уточнила, яку вакцину отримає Україна

    Україна отримає від Німеччини 1,5 млн доз вакцини від коронавірусу. Про це заявила канцлерка Німеччини Ангела Меркель на спільній пресконференції з президентом Володимиром Зеленським.

    «Ми у дружних відносинах з Україною, і хочемо разом подолати виклики. І я рада, що й у боротьбі з пандемією Covid-19 можемо сьогодні обіцяти Україні, що 1,5 млн доз вакцини будуть передані Україні. Це дуже важливий крок», – сказала Меркель.

    Щоправда, канцлерка ФРН не уточнила, яку вакцину і коли її отримає Україна. У Німеччині наразі використовуються препарати BioNTech / Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Johnson & Johnson.

    Нагадаємо, 12 липня в Україну доставили ще пів мільйона доз китайської вакцини.

    Також повідомлялося, що Pfizer тепер доступний у центрах вакцинації.

    Слід зауважити, що європейський регулятор заявив про серйозні побічні ефекти після вакцин Pfizer і Moderna.

    Водночас Pfizer розробляє вакцину проти Covid-19 штаму «Дельта».

    В Україні вже діють приблизно 200 центрів щеплень проти коронавірусу. Вакцинують як тих, кого попередньо запросили на щеплення, так і тих, хто записаний, але прийшов без запрошення. Для них є дві окремі черги. Та пріоритет надають літнім людям.

    Для вакцинації слід записатися до листа очікування вакцинації проти Covid-19 через «Дію» або гарячу лінію МОЗ. Для щеплення у Києві можна також записатися через портал для пацієнтів Helsi.me.

    Також МОЗ роз’яснило, як виправити помилки в ковід-сертифікатах.

    Читайте також: Глава МОЗ оприлюднив рейтинг регіонів України з вакцинації
    Теги: Німеччина Ангела Меркель Україна щеплення вакцинація коронавірус
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    Німеччина надасть Україні 1,5 млн доз вакцини від коронавірусу – Меркель