Німеччина надасть Україні 1,5 млн доз вакцини від коронавірусу – Меркель

Ангела Меркель: Ми у дружних відносинах з Україною, і хочемо разом подолати виклики

Канцлерка ФРН не уточнила, яку вакцину отримає Україна

Україна отримає від Німеччини 1,5 млн доз вакцини від коронавірусу. Про це заявила канцлерка Німеччини Ангела Меркель на спільній пресконференції з президентом Володимиром Зеленським.

«Ми у дружних відносинах з Україною, і хочемо разом подолати виклики. І я рада, що й у боротьбі з пандемією Covid-19 можемо сьогодні обіцяти Україні, що 1,5 млн доз вакцини будуть передані Україні. Це дуже важливий крок», – сказала Меркель.

Щоправда, канцлерка ФРН не уточнила, яку вакцину і коли її отримає Україна. У Німеччині наразі використовуються препарати BioNTech / Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Johnson & Johnson.

Нагадаємо, 12 липня в Україну доставили ще пів мільйона доз китайської вакцини.

Також повідомлялося, що Pfizer тепер доступний у центрах вакцинації.

Слід зауважити, що європейський регулятор заявив про серйозні побічні ефекти після вакцин Pfizer і Moderna.

Водночас Pfizer розробляє вакцину проти Covid-19 штаму «Дельта».

В Україні вже діють приблизно 200 центрів щеплень проти коронавірусу. Вакцинують як тих, кого попередньо запросили на щеплення, так і тих, хто записаний, але прийшов без запрошення. Для них є дві окремі черги. Та пріоритет надають літнім людям.

Для вакцинації слід записатися до листа очікування вакцинації проти Covid-19 через «Дію» або гарячу лінію МОЗ. Для щеплення у Києві можна також записатися через портал для пацієнтів Helsi.me.

Також МОЗ роз’яснило, як виправити помилки в ковід-сертифікатах.

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