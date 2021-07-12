У Нацбанку пояснили причини подорожчання кредитів для українців

Підвищення облікової ставки вже вплинуло на подорожчання кредитного ресурсу для бізнесу

Починаючи з березня 2021 року НБУ задіяв інструмент підвищення облікової ставки для стримування інфляції

Рішення Національного банку підвищити облікову ставку для стримування інфляції до 7,5% річних зумовило підвищення ставок за кредитами, проте процентні ставки за депозитами, навпаки, продовжували знижуватися. Про це повідомив у Facebook голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин.

«Починаючи з березня 2021 року НБУ задіяв інструмент підвищення облікової ставки для стримування інфляції. З 5 березня облікова ставка була підвищена до 6,5% річних, а з 16 квітня ще на 1,0 процентний пункт до 7,5% річних. Це рішення відразу зумовило підвищення ставок за кредитами, однак процентні ставки за депозитами, навпаки, продовжували знижуватися», – зазначив Данилишин.

Глава Ради НБУ підкреслив, що підвищення облікової ставки вже вплинуло на подорожчання кредитного ресурсу для бізнесу, результатом чого буде подальше звуження економічної діяльності, скорочення робочих місць і зниження рівня доходів і заощаджень населення.

«Це буде відокремлювати економіку від інфляційної стабільності, оскільки буде продукувати нові структурні дисбаланси та немонетарні інфляційні ефекти», – зазначив Данилишин.

Як раніше писав «Главком», з 14 липня в Україні по-новому запрацюють фінустанови і колекторські компанії із простроченою заборгованістю.

До відома, Національний банк України надав роз'яснення щодо правомірності дій колекторів, які допомагають фінустановам отримати від боржників непогашені кредитні кошти. У НБУ також пояснили, як захистити себе у випадку погроз чи нав’язливих дзвінків.