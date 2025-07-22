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«Ніхто нічого не ліквідував». Малюк заспокоїв активістів, що захищають НАБУ та САП

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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«Ніхто нічого не ліквідував». Малюк заспокоїв активістів, що захищають НАБУ та САП
За його словами, і САП, і НАБУ не ліквідовані
скриншот з відео

Малюк запевнив, що НАБУ та САП залишаються незалежними органами

Голова Служби безпеки України Василь Малюк заявив, що закон №12414 не ліквідовує НАБУ та САП. Про це він сказав на брифінгу, передає «Главком».

Малюк припустив, що голосування народних депутатів за законопроєкт про обмеження повноважень НАБУ та САП є поверненням до Конституції.

«Ми живемо в правовій державі? В правовій! Основний закон – Конституція! Ніхто нікого не ліквідував. Я не депутат і не законотворець. Повірте мені, те, що вони голосували – питання нардепів. Краще це запитати у них. Це буде правильно і логічно. Наскільки я розумію, це просто повернення до Конституції», – каже він.

За його словами, і САП, і НАБУ не ліквідовані. Ці органи продовжують існувати й продовжують якісно працювати. Малюк підкреслив, що НАБУ та САП залишаються незалежними органами.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон, що обмежує незалежність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як відомо, перед цим на акції протесту проти підписання закону вийшли люди в низці міст. Зокрема, у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі, Луцьку, Полтаві та Тернополі.

Раніше Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №12414, який передбачає обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). За відповідне рішення проголосували 263 народних депутати. 

До слова, за законопроєкт №12414, що фактично знищує незалежності САП та НАБУ, сьогодні проголосували 263 нардепи. Найбільше голосів «за» дала фракція «Слуга народу».

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Теги: закон НАБУ САП Василь Малюк

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