Нардеп пояснив, як працюватимуть мобільні ТЦК

Мова йде не про мобільні з точки зору пересування на колесах, а про те, що підрозділи ТЦК просто будуть змінювати своє фізичне розташування

Частина Центрів комплектування вже перейшли на мобільний режим роботи

Мобільний формат роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) вже працює і це не про функціонування на колесах. Про це в ефірі «Київ24» заявив народний депутат України від фракції «Слуга народу» Олександр Федієнко, передає «Главком».

«Мова не йде про те, що завтра всі сядуть в автобуси, бусики і поїдуть кудись. Термін «мобільний» тут, скоріш за все, застосували з точки зору, що вони можуть сьогодні бути на одній локації, завтра можуть бути на іншій», – заявив Федієнко.

Нардеп пояснив, що кожен керівник Центру комплектування з урахуванням тих загроз, які вже з'явились, сам визначає, де будуть розміщені ті або інші підрозділи з точки зору рознесення його функціональних підрозділів. Мова йде про ті підрозділи, які потребують безпосередньо спілкування з військовозобов’язаними.

«Якщо ми кажемо про підрозділи, які не спілкуються з військовозобов’язаними, вони можуть бути територіально кудись винесені і територіально віддалені. Хочу наголосити, що, дякуючи цифровізації, Україна одна з небагатьох країн, де Центри комплектування зможуть і далі продовжувати свою роботу навіть якщо всі папери будуть знищені», – додав він.

Тобто мова йде не про мобільні з точки зору пересування на колесах, а про те, що підрозділи ТЦК просто будуть змінювати своє фізичне розташування.

«Вони і зараз так працюють, просто про це не пишуть у Фейсбуці. Я спілкуюсь з кількома керівниками Центрів комплектування. Вони вже фізично, дякуючи місцевій владі, яка надала приміщення, рознесли свої підрозділи», – наголосив Федієнко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна розглядає ідею впровадження мобільних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК-СП). Ця ініціатива спрямована на підвищення безпеки та ефективності мобілізаційних заходів в умовах частих ракетних ударів з боку РФ. Зазначається, що чинне законодавство не містить перепон для створення таких мобільних центрів, оскільки не встановлено вимоги щодо їхньої виключно фіксованої локації. Необхідність у мобільних ТЦК виникла через регулярні ракетні удари Росії по стаціонарних пунктах ТЦК-СП, які є частиною гібридної війни, спрямованої на залякування українських громадян.