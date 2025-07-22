Нардеп пояснив, як працюватимуть мобільні ТЦК
Частина Центрів комплектування вже перейшли на мобільний режим роботи
Мобільний формат роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) вже працює і це не про функціонування на колесах. Про це в ефірі «Київ24» заявив народний депутат України від фракції «Слуга народу» Олександр Федієнко, передає «Главком».
«Мова не йде про те, що завтра всі сядуть в автобуси, бусики і поїдуть кудись. Термін «мобільний» тут, скоріш за все, застосували з точки зору, що вони можуть сьогодні бути на одній локації, завтра можуть бути на іншій», – заявив Федієнко.
Нардеп пояснив, що кожен керівник Центру комплектування з урахуванням тих загроз, які вже з'явились, сам визначає, де будуть розміщені ті або інші підрозділи з точки зору рознесення його функціональних підрозділів. Мова йде про ті підрозділи, які потребують безпосередньо спілкування з військовозобов’язаними.
«Якщо ми кажемо про підрозділи, які не спілкуються з військовозобов’язаними, вони можуть бути територіально кудись винесені і територіально віддалені. Хочу наголосити, що, дякуючи цифровізації, Україна одна з небагатьох країн, де Центри комплектування зможуть і далі продовжувати свою роботу навіть якщо всі папери будуть знищені», – додав він.
Тобто мова йде не про мобільні з точки зору пересування на колесах, а про те, що підрозділи ТЦК просто будуть змінювати своє фізичне розташування.
«Вони і зараз так працюють, просто про це не пишуть у Фейсбуці. Я спілкуюсь з кількома керівниками Центрів комплектування. Вони вже фізично, дякуючи місцевій владі, яка надала приміщення, рознесли свої підрозділи», – наголосив Федієнко.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна розглядає ідею впровадження мобільних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК-СП). Ця ініціатива спрямована на підвищення безпеки та ефективності мобілізаційних заходів в умовах частих ракетних ударів з боку РФ. Зазначається, що чинне законодавство не містить перепон для створення таких мобільних центрів, оскільки не встановлено вимоги щодо їхньої виключно фіксованої локації. Необхідність у мобільних ТЦК виникла через регулярні ракетні удари Росії по стаціонарних пунктах ТЦК-СП, які є частиною гібридної війни, спрямованої на залякування українських громадян.