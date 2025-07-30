Чернишов влаштував у «Нафтогаз» персональну охорону і домашній персонал – ЗМІ

За даними ЗМІ, посади передбачали зарплатню в розмірі не менше 300 тис. грн на місяць та бронювання

Національне антикорупційне бюро розслідує справу про оформлення на посади компанії «Нафтогаз Україна» охорони та домашнього персоналу колишнього віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова, у той час, як він очолював підприємство. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Zn.ua.

За даними джерел медіа, відповідні посади передбачали зарплатню в розмірі не менше 300 тис. грн на місяць та бронювання від мобілізації. Епізод про «працевлаштування» в компанії згадувався в ухвалі суду, згідно з якою у Чернишова в червні відбулися обшуки. Однак після ухвалення скандального закону №12414, який ліквідував незалежність антикорупційних органів, НАБУ призупинило розслідування.

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру колишньому віцепрем'єр-міністру України Олексію Чернишову. Повідомлення про підозру з'явилося після того, як Олексій Чернишов, який перебував у закордонному відрядженні, повернувся в Україну.

Як відомо, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Олексію Чернишову. Тоді Чернишов прокоментував обраний йому запобіжний захід. За його словами, 120 млн грн є занадто великою сумою, «з урахуванням того, що рахунки перебувають в стані юридичних обмежень». Чернишов додав, що «буде вирішувати і шукати можливості».

Згодом 2 липня за Чернишова було внесено заставу. А Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила запобіжний захід Чернишову, якого підозрюють у корупції. В апеляції домагатимуться його відсторонення з посади.

До слова, генеральний прокурор Руслан Кравченко запевнив, що не буде забирати у САП справу проти колишнього віцепрем’єра – міністра з питань національної єдності Олексія Чернишова.