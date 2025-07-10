Келлог наголосив, що Україні потрібен новий «план Маршалла»

План Маршалла – програма економічної допомоги європейським державам після Другої світової війни

Спеціальний представник президента США Кіт Келлог заявив, що міжнародні партнери мають допомогти Україні у відбудові, запровадивши для неї свій «план Маршалла». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

Кіт Келлог наголосив на важливості відбудови України. Він нагадав як після завершення Другої світової війни США запровадили план Маршалла для Європи. «І я думаю, ми маємо зробити те саме для України», – сказав спецпредставник.

План Маршалла – програма економічної допомоги європейським державам після Другої світової війни. Висунуто 1947 року держсекретарем США Джорджем К. Маршаллом (почала діяти в квітні 1948). План реконструкції був розроблений на зустрічі європейських країн влітку 1947 р. Він запропонував таку ж допомогу СРСР та його супутникам, але її було відхилено Сталіним та, за його вказівкою, урядами Польщі та Чехословаччини, які були запрошені брати участь у плані та спершу висловили побажання приєднатися до нього.

За словами політика, ситуація зараз дуже складна, тож потрібно досягти припинення вогню. Келлог високо оцінив дії президента України Володимира Зеленського та його команди «за те, як розумно вони поводилися».

Спеціальний представник вважає, що припинення вогню дійсно може привести до завершення війни. Особливо акцентував він на темі повернення українських дітей. Дональд Трамп, за його словами, переймається цією проблемою, тож наполягав у розмовах з Володимиром Зеленським, що вона має бути одним з пунктів переговорів з росіянами – український лідер погодився.

Як повідомлялося, на конференції в Римі з відновлення України 10 липня президент Чехії Петро Павло представить свій план Маршалла з 11 пунктів. Про це із посиланням на інформацію від Канцелярії чеського лідера. На форумі Павло хоче закликати партнерів докласти скоординованих зусиль для запланованого відновлення України.