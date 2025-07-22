Хто із нардепів голосував за обмеження незалежності НАБУ й САП (список)

Найбільше голосів «за» дала фракція «Слуга народу»

За законопроєкт №12414, що фактично знищує незалежності САП та НАБУ, сьогодні проголосували 263 нардепи. Найбільше голосів «за» дала фракція «Слуга народу». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сайт Верховної Ради.

Скільки нардепів підтримали рішення (по фракціях):

«Слуга народу» – 185;

Платформа за життя та мир – 18;

«Довіра» – 17;

«Батьківщини» – 15;

«За майбутнє» – 10;

«Відновлення України» – 9;

«Європейська солідарність» – 3;

«Голос» – 1;

позафракційні – 1.

Хто саме з депутатів проголосував за знищення незалежності антикорупційних органів:

«Слуга народу»

Проти закону голосувало три народних депутати: Галина Бондар, Дмитро Гурін та Роман Грищук.

«Батьківщина». Хто голосував за закон

Абдуллін;

Бондарєв;

Власенко;

Дубіль;

Євтушок;

Кабаченко;

Крулько;

Кучеренко;

Лукашук;

Мейдич;

Ніколаєнко;

Соколов;

Тимошенко;

Цимбалюк.

«Європейська солідарність». Хто голосував за закон

Алєксєєв;

Джемілєв;

Южаніна.

«За майбутнє». Хто голосував за закон

Батенко;

Герега;

Костанкевич;

Лабазюк;

М’ялик;

Молоток;

Торохтій;

Чайківський;

Шаповалов;

Юрчишин.

«Відновлення України». Хто голосував за закон

Бурміч;

Гнатенко;

Гунько;

Іванісов;

Ісаєнко;

Ковальов;

Столар;

Фельдман;

Юрченко.

«Платформа за життя та мир». Хто голосував за закон

Бойко

Кальцев

Льовочкін

Німченко

Пузанов

Борт

Качний

Макаренко

Павленко

Скорик

Дунаєв

Колтунович

Мамка

Папієв

Суркіс

Іоффе

Ларін

Мамоян

Чорний

Позафракційні. Хто голосував за закон

Безугла

Загородній

Стефанчук

Корнієнко

Микиша

Нагадаємо, законопроєкт №12414 було зареєстровано 16 січня 2025 року. Водночас НАБУ та САП наголосили, що до законопроєкту №12414 в останній момент було внесено правки, що фактично знищують незалежність САП та підпорядковують діяльність НАБУ і САП Генеральному прокурору.

Нардепка Анастасія Радіна повідомила, що правками до законопроєкту генпрокурор наділяється повноваженнями:

бути фактичним керівником САП та передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам;

надавати НАБУ обов’язкові письмові вказівки і витребовувати матеріали будь-яких справ;

передоручати витребувані справи будь-яким прокурорам;

передоручати розслідування справ, які належать до підслідності НАБУ, іншим органам.

До слова, після раптових обшуків у НАБУ та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, які відбулися 21 липня, в українському політикумі почали курсувати версії про те, що наступним етапом стане переформатування роботи правоохоронних органів. Співрозмовники «Главкома» у парламенті та силових органах припускають, що влада «елегантним способом» може, наприклад, об’єднати НАБУ і БЕБ в один орган.