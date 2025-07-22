Головна Країна Політика
search button user button menu button

Хто із нардепів голосував за обмеження незалежності НАБУ й САП (список)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
Хто із нардепів голосував за обмеження незалежності НАБУ й САП (список)
Парламент обмежив повноваження НАБУ та САП
фото з відкритих джерел

Найбільше голосів «за» дала фракція «Слуга народу»

За законопроєкт №12414, що фактично знищує незалежності САП та НАБУ, сьогодні проголосували 263 нардепи. Найбільше голосів «за» дала фракція «Слуга народу». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сайт Верховної Ради. 

Скільки нардепів підтримали рішення (по фракціях):

  • «Слуга народу» – 185;
  • Платформа за життя та мир – 18;
  • «Довіра» – 17;
  • «Батьківщини» – 15;
  • «За майбутнє» – 10;
  • «Відновлення України» – 9;
  • «Європейська солідарність» – 3;
  • «Голос» – 1;
  • позафракційні – 1.

Хто саме з депутатів проголосував за знищення незалежності антикорупційних органів:

«Слуга народу»

Проти закону голосувало три народних депутати: Галина Бондар, Дмитро Гурін та Роман Грищук. 

Хто із нардепів голосував за обмеження незалежності НАБУ й САП (список) фото 1
Хто із нардепів голосував за обмеження незалежності НАБУ й САП (список) фото 2
Хто із нардепів голосував за обмеження незалежності НАБУ й САП (список) фото 3
Хто із нардепів голосував за обмеження незалежності НАБУ й САП (список) фото 4
Хто із нардепів голосував за обмеження незалежності НАБУ й САП (список) фото 5
Хто із нардепів голосував за обмеження незалежності НАБУ й САП (список) фото 6

«Батьківщина». Хто голосував за закон

  • Абдуллін;
  • Бондарєв;
  • Власенко;
  • Дубіль;
  • Євтушок;
  • Кабаченко;
  • Крулько;
  • Кучеренко;
  • Лукашук;
  • Мейдич;
  • Ніколаєнко;
  • Соколов;
  • Тимошенко;
  • Цимбалюк.
Хто із нардепів голосував за обмеження незалежності НАБУ й САП (список) фото 7

«Європейська солідарність». Хто голосував за закон

  • Алєксєєв;
  • Джемілєв;
  • Южаніна.
Хто із нардепів голосував за обмеження незалежності НАБУ й САП (список) фото 8

«За майбутнє». Хто голосував за закон

  • Батенко;
  • Герега;
  • Костанкевич;
  • Лабазюк;
  • М’ялик;
  • Молоток;
  • Торохтій;
  • Чайківський;
  • Шаповалов;
  • Юрчишин.
Хто із нардепів голосував за обмеження незалежності НАБУ й САП (список) фото 9

«Відновлення України». Хто голосував за закон

  • Бурміч;
  • Гнатенко;
  • Гунько;
  • Іванісов;
  • Ісаєнко;
  • Ковальов;
  • Столар;
  • Фельдман;
  • Юрченко.
Хто із нардепів голосував за обмеження незалежності НАБУ й САП (список) фото 10

«Платформа за життя та мир». Хто голосував за закон

  • Бойко
  • Кальцев
  • Льовочкін
  • Німченко
  • Пузанов
  • Борт 
  • Качний
  • Макаренко
  • Павленко
  • Скорик
  • Дунаєв
  • Колтунович
  • Мамка
  • Папієв
  • Суркіс
  • Іоффе
  • Ларін 
  • Мамоян
  • Чорний
Хто із нардепів голосував за обмеження незалежності НАБУ й САП (список) фото 11

Позафракційні. Хто голосував за закон 

  • Безугла
  • Загородній
  • Стефанчук
  • Корнієнко
  • Микиша
Хто із нардепів голосував за обмеження незалежності НАБУ й САП (список) фото 12

Нагадаємо, законопроєкт №12414 було зареєстровано 16 січня 2025 року. Водночас НАБУ та САП наголосили, що до законопроєкту №12414 в останній момент було внесено правки, що фактично знищують незалежність САП та підпорядковують діяльність НАБУ і САП Генеральному прокурору.

Нардепка Анастасія Радіна повідомила, що правками до законопроєкту генпрокурор наділяється повноваженнями:

  • бути фактичним керівником САП та передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам;
  • надавати НАБУ обов’язкові письмові вказівки і витребовувати матеріали будь-яких справ;
  • передоручати витребувані справи будь-яким прокурорам;
  • передоручати розслідування справ, які належать до підслідності НАБУ, іншим органам.

До слова, після раптових обшуків у НАБУ та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, які відбулися 21 липня, в українському політикумі почали курсувати версії про те, що наступним етапом стане переформатування роботи правоохоронних органів. Співрозмовники «Главкома» у парламенті та силових органах припускають, що влада «елегантним способом» може, наприклад, об’єднати НАБУ і БЕБ в один орган.

Читайте також:

Теги: партія Голос партія Слуга народу САП НАБУ Європейська солідарність Верховна Рада Батьківщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

СБУ та Офіс генерального прокурора провели масштабну спецоперацію
Справа НАБУ. Чи є тут політичні мотиви?
Сьогодні, 11:41
Олександр Цивінський десять років поспіль працює детективом і керівником відділу у НАБУ
Бе-бе-бе замість БЕБ. Кадровий скандал: чому уряд забракував Олександра Цивінського Кадри
8 липня, 10:25
Помічник нардепа та підприємець підозрюються у зловживаннях при закупівлі шин до бойових літаків
Помічник нардепа та підприємець підозрюються у зловживаннях при закупівлі шин до бойових літаків
26 червня, 20:58
Парламентська ТСК візьметься за антикорупційні органи, – Власенко
Слідча Комісія Верховної Ради з корупції у правоохоронних органах перевірить НАБУ, – нардеп
11 липня, 14:20
Служба безпеки задокументувала щонайменше 60 епізодів передачі інформації з обмеженим доступом
Шпигував для Росії. Правоохоронці затримали співробітника найелітнішого підрозділу НАБУ
Вчора, 15:36
Для мене це позитив, коли стало російських агентів менше, – Білецький
Білецький прокоментував обшуки та затримання в НАБУ
Вчора, 19:10
У НАБУ підкреслили, що їх принципова позиція — виявити всі обставини, незалежно від посади працівника
У НАБУ заявили, що причетність співробітника до спецслужб РФ не підтверджена
Вчора, 20:46
Уранці 21 липня СБУ та Офіс генпрокурора влаштували обшуки в НАБУ та САП
НАБУ об’єднають із БЕБ? Політики та силовики висувають версії подальших кроків влади
Сьогодні, 10:40
Серед документів є особова справа одного з керівників міжрегіонального управління детективів НАБУ
Правоохоронці опублікували нові факти витоку закритої інформації в НАБУ
Сьогодні, 11:24

Політика

Хто із нардепів голосував за обмеження незалежності НАБУ й САП (список)
Хто із нардепів голосував за обмеження незалежності НАБУ й САП (список)
Проблема корупції в Україні перебільшена – Свириденко
Проблема корупції в Україні перебільшена – Свириденко
Такої швидкості не було всі шість років – нардеп про законопроєкт щодо НАБУ та САП
Такої швидкості не було всі шість років – нардеп про законопроєкт щодо НАБУ та САП
Директор НАБУ закликає Зеленського ветувати закон, який обмежує повноваження антикорупційних органів
Директор НАБУ закликає Зеленського ветувати закон, який обмежує повноваження антикорупційних органів
Парламент обмежив повноваження НАБУ та САП
Парламент обмежив повноваження НАБУ та САП
Зеленський анонсував нові обміни полоненими між Україною та РФ
Зеленський анонсував нові обміни полоненими між Україною та РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
265K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 липня: ситуація на фронті
105K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 липня 2025
95K
На 43-му році пішла з життя актриса театру Франка
9437
Керівництво Академії МВС розібрало квартири, які обіцяло пільговикам і ветеранам – розслідування
4523
Вагітна дружина нардепа, Miss Ukraine International 2018 втратила житло після атаки РФ (фото)
3571
Міленіали обирають «тихі відпустки» без відома керівництва: світ захопив новий тренд

Новини

22 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Сьогодні День пророка Іллі: історія свята, традиції, значення імені, заборони та привітання
20 липня, 00:23
20 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 липня, 00:01
Словенія легалізувала евтаназію
18 липня, 21:50
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 липня, 00:01

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua