Ізраїль атакував Сирію: США просить припинити удари

Ізраїль атакував Сирію: Адміністрація Трампа просить припинити удари та розпочати діалог

Адміністрація президента США Дональда Трампа знову звернулася до Ізраїлю з проханням припинити удари по Сирії та розпочати діалог з урядом у Дамаску. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Axios.

Як зазначає видання з посиланням на високопосадовця США, наразі невідомо, чи цей запит надійшов до чи після ізраїльських ударів у середу по військовій штаб-квартирі Сирії та поблизу президентського палацу в Дамаску.

Державний секретар США Марко Рубіо, відповідаючи на запитання про ізраїльські удари по Сирії, заявив, що Сполучені Штати дуже стурбовані ситуацією. Він повідомив, що провів телефонні розмови з відповідними сторонами.

«Ми будемо працювати над цим питанням прямо зараз. Я щойно розмовляв телефоном із відповідними сторонами. Ми дуже стурбовані цим, і сподіваємося, що пізніше сьогодні у нас будуть деякі оновлення. Але ми дуже стурбовані цим», – сказав Рубіо.

Він також додав, що США хочуть припинити бойові дії, оскільки зіткнення між сирійськими урядовими військами та місцевими друзськими бойовиками спалахнули через кілька годин після укладення угоди про припинення вогню.

Нагадаємо, Ізраїль обстріляв президентський палац і будівлю сирійського Генерального штабу в Дамаску. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Clash Report.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац також опублікував відео з ефіру сирійського телебачення, на якому видно ведучу, налякану ізраїльським ударом на задньому плані в центрі Дамаска.

«Почалися сильні удари», – написав Кац. За його словами, удари продовжаться, поки сирійська армія не вийде із Сувейди.

Як передає RFI, вихідними в Ес-Сувейді на півдні Сирії почалися міжконфесійні сутички між бедуїнськими сунітськими племенами та комбатантами-друзами. Зіткнення спалахнули після викрадення торговця-друза бедуїнами, які встановили пункт пропуску на трасі між містами Сувейда та Дамаск. Повідомлялося про викрадення ще кількох людей. Але незабаром стало відомо про їхнє звільнення.

Після двох днів зіткнень, 15 липня, сирійські урядові війська почали входити до Ес-Сувейду, переважно друзьке місто на півдні Сирії. За даними Сирійської обсерваторії з прав людини, очевидців та друзьких груп, урядові війська втрутилися, заявивши про бажання владнати ситуацію в регіоні. Однак є інформація, що вони взяли участь у бойових діях проти угруповань друзів на боці бедуїнів.

Після заходження військ Дамаска ізраїльська армія завдала ударів по об'єктах сирійського уряду в Ес-Сувейді. Як заявив премʼєр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, їхня мета – «зберегти південний захід сирійської території у статусі демілітаризованої зони». Він заявляє, що не можна дозволити, щоб тут «було створено другий Ліван».