Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Ізраїль атакував Сирію: США просить припинити удари

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Ізраїль атакував Сирію: США просить припинити удари
Рубіо: Сполучені Штати дуже стурбовані ситуацією
фото: скріншот з відео

Ізраїль атакував Сирію: Адміністрація Трампа просить припинити удари та розпочати діалог

Адміністрація президента США Дональда Трампа знову звернулася до Ізраїлю з проханням припинити удари по Сирії та розпочати діалог з урядом у Дамаску. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Axios.

Як зазначає видання з посиланням на високопосадовця США, наразі невідомо, чи цей запит надійшов до чи після ізраїльських ударів у середу по військовій штаб-квартирі Сирії та поблизу президентського палацу в Дамаску.

Державний секретар США Марко Рубіо, відповідаючи на запитання про ізраїльські удари по Сирії, заявив, що Сполучені Штати дуже стурбовані ситуацією. Він повідомив, що провів телефонні розмови з відповідними сторонами.

«Ми будемо працювати над цим питанням прямо зараз. Я щойно розмовляв телефоном із відповідними сторонами. Ми дуже стурбовані цим, і сподіваємося, що пізніше сьогодні у нас будуть деякі оновлення. Але ми дуже стурбовані цим», – сказав Рубіо.

Він також додав, що США хочуть припинити бойові дії, оскільки зіткнення між сирійськими урядовими військами та місцевими друзськими бойовиками спалахнули через кілька годин після укладення угоди про припинення вогню.

Нагадаємо, Ізраїль обстріляв президентський палац і будівлю сирійського Генерального штабу в Дамаску. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Clash Report. 

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац також опублікував відео з ефіру сирійського телебачення, на якому видно ведучу, налякану ізраїльським ударом на задньому плані в центрі Дамаска.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

«Почалися сильні удари», – написав Кац. За його словами, удари продовжаться, поки сирійська армія не вийде із Сувейди.

Як передає RFI, вихідними в Ес-Сувейді на півдні Сирії почалися міжконфесійні сутички між бедуїнськими сунітськими племенами та комбатантами-друзами. Зіткнення спалахнули після викрадення торговця-друза бедуїнами, які встановили пункт пропуску на трасі між містами Сувейда та Дамаск. Повідомлялося про викрадення ще кількох людей. Але незабаром стало відомо про їхнє звільнення.

Після двох днів зіткнень, 15 липня, сирійські урядові війська почали входити до Ес-Сувейду, переважно друзьке місто на півдні Сирії. За даними Сирійської обсерваторії з прав людини, очевидців та друзьких груп, урядові війська втрутилися, заявивши про бажання владнати ситуацію в регіоні. Однак є інформація, що вони взяли участь у бойових діях проти угруповань друзів на боці бедуїнів.

Після заходження військ Дамаска ізраїльська армія завдала ударів по об'єктах сирійського уряду в Ес-Сувейді. Як заявив премʼєр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, їхня мета – «зберегти південний захід сирійської території у статусі демілітаризованої зони». Він заявляє, що не можна дозволити, щоб тут «було створено другий Ліван».

Читайте також:

Теги: Ізраїль Сирія війна Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Дональда Трампа є секретна зброя, яка може залишити Путіна беззахисним
Трамп готується використати нову стратегію проти Росії
10 липня, 15:15
Унаслідок російської атаки на Житомирщині ніхто не постраждав
На Житомирщині спалахнули пожежі внаслідок масованої атаки РФ
9 липня, 09:25
Фігуранти привласнили понад 90 млн бюджетних гривень на закупівлі бракованих протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) для потреб фронту
Постачання ЗСУ непридатних ракетних установок. Експосадовець Міноборони отримав підозру
7 липня, 13:12
За словами Пєскова, терміни проведення третього раунду переговорів між Україною та РФ «зараз на рівні узгодження»
Пєсков цинічно прокоментував заяву Келлога про мирні переговори
1 липня, 19:19
Іран закликає ООН визнати Ізраїль та США винними в 12‑денній війні
Іран закликає ООН визнати Ізраїль та США винними в 12‑денній війні
30 червня, 05:16
КНДР вже боїться відправляти до Росії солдатів: Умєров назвав причину
КНДР вже боїться відправляти до Росії солдатів: Умєров назвав причину
27 червня, 16:48
Головні новини ночі проти 27 червня
Росія атакувала українські міста: головне за ніч
27 червня, 05:48
У Великій Британії дедалі більше людей готуються до кінця світу й роблять запаси продуктів
У Британії зросла кількість людей, які готуються до Третьої світової війни
26 червня, 23:45
Дніпропетровщина: серед постраждалих у пошкодженому РФ потязі п’ятимісячне немовля
Дніпропетровщина: серед постраждалих у пошкодженому РФ потязі п’ятимісячне немовля
24 червня, 18:17

Соціум

Ізраїль атакував Сирію: США просить припинити удари
Ізраїль атакував Сирію: США просить припинити удари
«Безпрецедентний крок». Патріарх Кирило визнав цивільний шлюб
«Безпрецедентний крок». Патріарх Кирило визнав цивільний шлюб
Росіянин отримав 23 роки тюрми за допомогу ЗСУ
Росіянин отримав 23 роки тюрми за допомогу ЗСУ
«Алло» уже не в моді: у покоління зумерів новий тренд у відповідях на дзвінки
«Алло» уже не в моді: у покоління зумерів новий тренд у відповідях на дзвінки
Росіяни вимирають? Розвідка оприлюднила приховані демографічні показники
Росіяни вимирають? Розвідка оприлюднила приховані демографічні показники
Ізраїль вдарив по будівлі Генштабу Сирії
Ізраїль вдарив по будівлі Генштабу Сирії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
263K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 липня: ситуація на фронті
104K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 липня 2025
44K
День бухгалтера 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
17K
Будинки порожніють: сусідня з Україною держава стала лідером з міграції до ЄС
11K
Окупанти вдарили по польському підприємству у Вінниці: реакція Варшави
9358
Зеленський пояснив, чому Путін перестав бити по Києву

Новини

День бухгалтера 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 05:51
16 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Україна вперше виступила на змаганнях CISOR MILCOMP
Вчора, 22:07
День хрещення Київської Русі-України: історія свята, традиції, заборони та привітання
Вчора, 03:01
15 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
14 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14 липня, 00:00

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua