Атака на Хмельниччину: влада повідомила про наслідки

На Хмельниччині внаслідок нічної атаки є збиття

Цієї ночі російські терористи атакували дронами Хмельниччину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника місцевої обласної військової адміністрації Сергія Тюріна.

«Є збиття. Деталі згодом», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що станом на 6:45 інформація про пошкодження, травмованих чи загиблих не надходила.

Раніше повідомлялося, що велика кількість дронів та ракети Х-101 атакували Старокостянтинів на Хмельниччині. Ймовірно, росіяни вчергове намагалися вразити військовий аеродром.

Нагадаємо, у ніч на 28 липня російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками. Внаслідок ударів є постраждалі. У Дарницькому районі столиці, попередньо, вибило вікна у житловій багатоповерхівці.

Також через удари російських терористів у Дарницькому районі постраждали восьмеро, серед них одна людина у тяжкому стані.

Під удар потрапив і Кропивницький.

Сьогодні вночі Польща разом із союзниками піднімала у повітря військову авіацію на тлі російських ракетних ударів по Україні. Зазначалось, що ці дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору та захист громадян, зокрема в районах, що прилягають до зони загрози.