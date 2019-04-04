  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    «Невдалий жарт»: у Зеленського пояснили номер про порноакторку і Україну

    • Розсилка
    Володимир Зеленський у Юрмалі невдало пожартував про Україну - «Невдалий жарт»: у Зеленського пояснили номер про порноакторку і Україну
    Володимир Зеленський у Юрмалі невдало пожартував про Україну

    Радниця Зеленського вважає, що номер про порноактрису «пов’язаний з болем людини, яка їздить по світу і бачить ставлення до українців і до заробітчан з України»

    Жарт Студії «Квартал 95», який виголосив кандидат у президенти Володимир Зеленський, про Україну і порноактрису, є абсолютно невдалим, але він залишається жартом.

    Про це в ефірі «Громадського» заявила радниця Зеленського з правових питань Ірина Венедіктова.

    «Я спеціально переглянула цей сюжет, який був у Юрмалі… Там ідеться не про жінку легкої поведінки, там було про порноактрису… Я вважаю, що це абсолютно невдалий жарт, але давайте залишимось на тому, що це був жарт. І з чим він пов’язаний? Він пов’язаний з болем людини, яка їздить по світу і бачить ставлення до українців і до заробітчан з України», - сказала Венедіктова, коментуючи жарт, який Зеленський виголосив під час концерту у Латвії у 2016 році.

    Порівнявши Україну з порноактрисою з німецького кіно для дорослих, гуморист сказав: «Вона готова прийняти у будь-якій кількості, з будь-якого боку».

    Напередодні представники інтелігенції закликали не голосувати за Зеленського.

    За словами підписантів, Зеленський насміхався зі святих речей та самої держави Україна, представляючи її в образі порноакторки, та самих українців як «дурнуватих гуцулів» і «хохлів-салоїдів».

      Читайте також
      Володимир Зеленський Україна гумор заробітчани порно
      Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі ()
      1000 символів залишилось
      НАЙПОПУЛЯРНІШЕ