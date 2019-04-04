«Невдалий жарт»: у Зеленського пояснили номер про порноакторку і Україну



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Володимир Зеленський у Юрмалі невдало пожартував про Україну

Радниця Зеленського вважає, що номер про порноактрису «пов’язаний з болем людини, яка їздить по світу і бачить ставлення до українців і до заробітчан з України»

Жарт Студії «Квартал 95», який виголосив кандидат у президенти Володимир Зеленський, про Україну і порноактрису, є абсолютно невдалим, але він залишається жартом.

Про це в ефірі «Громадського» заявила радниця Зеленського з правових питань Ірина Венедіктова.

«Я спеціально переглянула цей сюжет, який був у Юрмалі… Там ідеться не про жінку легкої поведінки, там було про порноактрису… Я вважаю, що це абсолютно невдалий жарт, але давайте залишимось на тому, що це був жарт. І з чим він пов’язаний? Він пов’язаний з болем людини, яка їздить по світу і бачить ставлення до українців і до заробітчан з України», - сказала Венедіктова, коментуючи жарт, який Зеленський виголосив під час концерту у Латвії у 2016 році.

Порівнявши Україну з порноактрисою з німецького кіно для дорослих, гуморист сказав: «Вона готова прийняти у будь-якій кількості, з будь-якого боку».

Напередодні представники інтелігенції закликали не голосувати за Зеленського.

За словами підписантів, Зеленський насміхався зі святих речей та самої держави Україна, представляючи її в образі порноакторки, та самих українців як «дурнуватих гуцулів» і «хохлів-салоїдів».