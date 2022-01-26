Замість летальної зброї Німеччина поставить Україні захисні шоломи

Влада країни продовжує відкидати можливість постачання летальної зброї Україні

Берлін поставить Україні 5 тис. військових захисних шоломів. Про це міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила під час спілкування із членами комітету з оборони та представникам преси, повіомляє SZ.de.

Варто зазначити, що Україна неодноразово зверталася до Німеччини із проханням постачати озброєння для захисту від можливого повномасштабного нападу Росії. Зокрема, Україну цікавили німецькі бойові кораблі та зенітні системи. Проте канцлер ФРН Олаф Шольц та міністр закордонних справ країни Анналена Бербок продовжують відкидати можливість постачання летальної зброї Україні. У Києві це рішення викликає велике обурення.

Заступниця прессекретаря німецького уряду Крістіане Гоффманн на початку тижня заявила, що держава планує доставити в Україну польовий шпиталь. Але згодом з'ясувалося, що Німеччина лише виділить на нього гроші, а шпиталь збудує Естонія.

Блокування Німеччиною постачання зброї Україні на тлі нарощування клькості військ Росії біля українських кордонів жорстко критикують представники Естонії, Польщі та деяких інших країн.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що ФРН заборонила Естонії передавати німецьку зброю Україні.

Нагадаємо, Велика Британія почала постачати Україні найкращі у світі гранатомети для бою в місті. Раніше стало відомо, що Британія надасть Україні протитанкове озброєння.

Також глава МЗС Німеччини у Києві обговорювала питання експорту зброї.

Як відомо, США можуть передати Україні броньовані «Хаммери» з новим ракетним комплексом.

Раніше волонтер розповів, за якої умови ЗСУ використають протитанкові комплекси Javelin на Донбасі. У грудні 2021 року ЗСУ отримали від США ще 30 «Джевелінів».

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