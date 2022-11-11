Сергій Рахманін розповів про головні загрози для українського війська

«Більшість нашого озброєння все ще радянського зразка. Вони потребують відповідних боєприпасів»

Процес постачання західного озброєння є безперебійним, а обсяги та якість озброєння поступово збільшуються. Наразі основна проблема, з якою зараз стикаються на фронті – дефіцит боєприпасів. Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін.

«Логіка така: військові формують потребу, визначають пріоритети, а потім уже партнери визначають, що вони зможуть надати оперативно, який час потрібен на виробництво, або розконсервацію, технічне обслуговування. Також відбуваються певні процеси, пов’язані з навчанням особового складу, особливо, коли йдеться про нові системи озброєння. Власне, для цього створено «Рамштайн». Він формує пріоритетність, забезпечує безперебійність і логістику цього процесу, тому що є ще одна проблема – усе треба доставити спочатку в Україну, а потім до військових, і бажано уникнути уражень з боку ворога, бо він полює за цим. Процес дуже складний, але він відбувається настільки ефективно, наскільки дозволяють обставини. Процес безперебійний. Обсяги та якість озброєння поступово збільшуються», – повідомив Рахманін.

Також він повідомив, якою зброєю посилять повітряний щит України в осяжному майбутньому.

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«Як відомо, Україна отримала NASAMS та Aspide. Наскільки я розумію, найближчим часом отримаємо Hawk. Обговорюється також питання отримання сучасних комплексів SAMP/T, які дозволяють збивати повітряні цілі на відстані 100 км й перехоплювати балістичні ракети», – сказав нардеп.

Щодо додаткової загрози Україні через можливе отримання росіянами від Ірану балістичних ракет, Сергій Рахманін зазначив, що ризик значний, тому важливо якомога скоріше посилити українську ППО.

«Балістичні цілі нашій системі ППО збивати достатньо важко. Водночас російський запас ракет поступово зменшується. У них набагато менше можливостей для відновлення цього запасу. Вони їх відновлюють, але недостатньо швидко. Якщо ж РФ все-таки отримає від Ірану додатковий запас балістичних ракет, це будуть нові загрози та ризики. Багато що залежатиме від того, наскільки швидко ми отримаємо системи ППО, як швидко вони будуть заведені у «спільний контур». Якщо це все буде зроблено оперативно й ефективно, ми зможемо захистити українське небо, але ризик величезний», – розповів член безпекового комітету Верховної Ради.

Рахманін зазначив, що основна проблема, з якою зараз стикаються на фронті – дефіцит боєприпасів.

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«Говорити про те, що ЗСУ забезпечені всім необхідним, не можна. Є об’єктивні складнощі. Більшість нашого озброєння все ще радянського зразка. Вони потребують відповідних боєприпасів. Наші запаси вичерпуються. Кількість країн, які можуть нам це постачати, зменшується, бо в них так само вичерпуються запаси. Потреба в цих боєприпасах щоденна і дуже висока. Українська влада максимально намагається вирішити всі проблеми, пов’язані з постачанням озброєння, та пришвидшити цей процес, але він дуже складний», – наголосив нардеп.

Проте, за його словами, попри існуючі проблеми процес постачання озброєння і боєприпасів є системним та ритмічним. Також Рахманін повідомив, що наразі усі бюджетні надходження від податків і зборів, спрямовуються оборону.

«Чесна відповідь така: практично все, що надходитиме до бюджету, виділятиметься на потреби оборони. Решта – компенсуватиметься за рахунок інших джерел, у першу чергу, зовнішньої допомоги – позик, кредитів, безповоротної фінансової допомоги. Звісно, Збройні Сили потребують більше, але більше нема де взяти. Логічно, що до бюджету вноситимуться зміни. Ніхто не може точно передбачити нових потреб. Техніка виходитиме з ладу, вражатиметься ворогом, відтак знадобляться кошти на ремонт, відновлення, закупівлю нового озброєння. Можлива додаткова мобілізація особового складу – це додаткові видатки. Люди мають бути вдягнені, забезпечені, оснащені, навчені, озброєні, мусять отримувати зарплатню та бойові…Коли ухвалювали проєкт оборонного бюджету, ми усвідомлювали, що він змінюватиметься впродовж року. Зрозуміло, що затверджена цифра – неостаточна. Цей бюджет збільшуватиметься, як тільки з’являтимуться нові можливості дофінансовувати оборонний сектор», – сказав народний депутат.

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