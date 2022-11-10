США підготували новий пакет військової допомоги Україні: подробиці

У рамках нового пакета військової допомоги Україна отримає ракети для ППО Hawk

США у четвер, 10 листопада, мають намір оголосити про передачу Україні нового пакету військової допомоги. Про це повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван під час брифінгу.

«Сьогодні буде оголошено про передачу нового пакету військової допомоги Україні, яка включатиме важливі вклади в протиповітряну оборону», – сказав він.

Салліван уточнив, що пакет допомоги включатиме боєприпаси для систем ППО Hawk та чотири системи ППО США Avenger, оснащені ракетами Stinger.

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«Посилення ППО відіграє суттєву роль для України на тлі використання Росією крилатих ракет та іранських дронів для атак на критичну громадянську інфраструктуру», – додав він.

Водночас голова Офісу президента Андрій Єрмак натякнув на новини про новий пакет військової допомоги, розмістивши у своєму Telegram допис з емоджі у вигляді ракети.

Нагадаємо, раніше речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер повідомив, що зенітно-ракетні комплекси Nasams вже в Україні та використовуються підрозділами Збройних сил України

Міністр оборони США Ллойд Остін раніше зазначив, що українські сили мають достатньо сил і засобів для відновлення контролю над територіями на правому березі ріки Дніпро, безпосередньо в місті Херсон.

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Водночас президент США Джо Байден раніше визнав, що Сполучені Штати Америки не можуть надати все озброєння, яке просить Україна.