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США підготували новий пакет військової допомоги Україні: подробиці

Надія Клочко
glavcom.ua
США підготували новий пакет військової допомоги Україні: подробиці
Джейк Салліван анонсував новий пакет військової допомоги для України
фото з відкритих джерел

У рамках нового пакета військової допомоги Україна отримає ракети для ППО Hawk

США у четвер, 10 листопада, мають намір оголосити про передачу Україні нового пакету військової допомоги. Про це повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван під час брифінгу.

«Сьогодні буде оголошено про передачу нового пакету військової допомоги Україні, яка включатиме важливі вклади в протиповітряну оборону», – сказав він.

Салліван уточнив, що пакет допомоги включатиме боєприпаси для систем ППО Hawk та чотири системи ППО США Avenger, оснащені ракетами Stinger.

«Посилення ППО відіграє суттєву роль для України на тлі використання Росією крилатих ракет та іранських дронів для атак на критичну громадянську інфраструктуру», – додав він.

Водночас голова Офісу президента Андрій Єрмак натякнув на новини про новий пакет військової допомоги, розмістивши у своєму Telegram допис з емоджі у вигляді ракети.

США підготували новий пакет військової допомоги Україні: подробиці фото 1

Нагадаємо, раніше речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер повідомив, що зенітно-ракетні комплекси Nasams вже в Україні та використовуються підрозділами Збройних сил України

Міністр оборони США Ллойд Остін раніше зазначив, що українські сили мають достатньо сил і засобів для відновлення контролю над територіями на правому березі ріки Дніпро, безпосередньо в місті Херсон.

Водночас президент США Джо Байден раніше визнав, що Сполучені Штати Америки не можуть надати все озброєння, яке просить Україна.

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Теги: США

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