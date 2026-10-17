У Санкт-Петербурзі силовики влаштували рейд на ринку для відправки мігрантів на війну

Подібні заходи у Росії є систематичними

У Санкт-Петербурзі співробітники силових структур разом із представниками військоматів оточили Сінний ринок для проведення масштабної перевірки. Про це пише «Главком» із посиланням на The Moscow Times.

Заходи розпочалися одразу після завершення п'ятничної молитви. Правоохоронці інспектували як відвідувачів майданчика, так і прилеглі заклади харчування, готелі та торговельні точки, перевіряючи документацію та факт постановки на військовий облік осіб, які нещодавно набули російського громадянства.

Подібні заходи є систематичними та проводяться на виконання вказівок керівництва Слідчого комітету РФ щодо виявлення натуралізованих громадян, які уникають служби. Раніше у відомстві зазначали, що четверту частину з виявлених порушників обліку одразу залучають до участі у бойових діях проти України.

Згідно з російським законодавством, чоловіки повинні зареєструватися у військоматі впродовж двох тижнів після отримання паспорта, а відмова від цього є підставою для примусового позбавлення набутого громадянства через суд.

Як відомо, російські регіони дедалі частіше доручають вербування приватним посередникам і платять їм за кожного, хто уклав контракт із Міноборони РФ. За оцінкою німецького аналітика Яніса Клюге (Janis Kluge), така схема вже породжує кримінальні практики, але місцеві чиновники від неї не відмовляються, бо мусять виконувати план із набору.

До слова, іноземні чоловіки, які переїхали до Росії за програмою для прихильників «традиційних цінностей», не зможуть отримати постійну посвідку на проживання без військового контракту, якщо не підпадають під один із винятків.