Путін учетверте за рік збільшив чисельність російської армії

Новим указом Кремль додав до штату ще 15,5 тис. військовослужбовців, а загальна чисельність Збройних сил РФ перевищила 2,44 млн осіб

Російський диктатор Володимир Путін учетверте від початку 2026 року збільшив штатну чисельність Збройних сил РФ. Кількість військовослужбовців зросла ще на 15,5 тис. осіб. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на указ Путіна, оприлюднений 28 вересня.

Згідно з документом, штатна чисельність російських Збройних сил становитиме 2 441 630 осіб. Із них 1 550 500 – військовослужбовці.

Порівняно з попередньо встановленою чисельністю кількість військових збільшилася на 15,5 тис. осіб. Це вже четверте збільшення штатної чисельності російської армії протягом 2026 року. Попередні рішення Путін ухвалив у березні, червні та липні.

Представник аналітичного проєкту Conflict Intelligence Team пов'язав чергове збільшення штату зі створенням нових військових частин та появою додаткових вакантних посад.

Після початку повномасштабної війни проти України Кремль систематично розширював штат російської армії. До лютого 2022 року її загальну чисельність було встановлено на рівні 1,9 млн осіб, із яких 1,01 млн становили військовослужбовці. Відтоді Путін збільшував встановлену чисельність російської армії вже шість разів.

Нагадаємо, попереднього разу Путін збільшив штат російської армії у липні. Тоді загальну чисельність Збройних сил РФ встановили на рівні 2 426 130 осіб, з яких 1 535 000 – військовослужбовці.

У російському Міноборони тоді пояснювали збільшення штату на 25 тис. військовослужбовців створенням військово-будівельних підрозділів. Документ також визначив максимальну чисельність центрального апарату Міноборони РФ на рівні 13,4 тис. працівників.

Ще один указ Путін підписав 12 червня. Тоді штатну чисельність Збройних сил Росії встановили на рівні 2 399 130 осіб, серед яких 1,51 млн військовослужбовців.

До слова, Путін може відкладати масштабну примусову мобілізацію в Росії, поки Кремль оцінює, чи допоможе посилення далекобійних ударів досягти поставлених цілей у війні проти України. Водночас потреба російської армії у поповненні через значні втрати на фронті може підштовхнути його до мобілізації вже цієї осені.