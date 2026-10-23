Корецький доручив органам влади терміново сформувати команди кібербезпеки

Глава уряду зауважив, що за вересень у Києві пошкоджено близько десяти датацентрів

Прем'єр підкреслив, що Росія системно атакує цифрову інфраструктуру України, так само як і енергетичну

Уряд посилює заходи із захисту державних сервісів від кібератак. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем'єр-міністра Сергія Корецького.

«Уряд посилює кібербезпеку державних сервісів. Дав пряме доручення керівникам усіх органів виконавчої влади – терміново сформувати команди кібербезпеки, закупити програмне забезпечення й ввести його в експлуатацію», – зауважив Корецький.

Прем'єр підкреслив, що Росія системно атакує цифрову інфраструктуру України, так само як і енергетичну. За його словами, за вересень у Києві було пошкоджено близько десяти датацентрів.

«Посилюються і кібератаки. Ворог дедалі частіше використовує штучний інтелект, і одна з головних мішеней – державні інформаційні системи та український бізнес. Ключові цифрові органи вже вміють відбивати атаки з використанням ШІ. Такої ж готовності очікую від кожної державної установи та інституції», – підсумував глава уряду.

Нагадаємо, унаслідок російського обстрілу 20 жовтня у Києві постраждав датацентр GigaCenter. Користувачів попередили про можливі перебої через пошкодження обладнання.

Також 19 жовтня унаслідок балістичної атаки російських військ повністю виведено з ладу обладнання та інфраструктуру датацентру компанії «Датагруп». «Датагруп» є одним із ключових всеукраїнських операторів зв'язку, який покриває понад 90 населених пунктів України, забезпечуючи користувачів домашнім та супутниковим інтернетом, інтерактивним телебаченням і мобільним зв'язком.