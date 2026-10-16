Понад 60 нардепів запропонували скасувати нові правила бронювання

Законопроєктом рекомендується скасувати рішення Кабміну від 13 жовтня

На сайті парламенту з'явився проєкт постанови про перегляд рішення Кабміну від 13 жовтня 2026 року щодо обмеження можливостей бронювання працівників критично важливими підприємствами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Верховну Раду.

Документ підтримали 63 народні депутати.

Народний депутат Ярослав Железняк, який ініціював законопроєкт пояснив, що проєктом рекомендується: скасувати рішення Кабміну від 13 жовтня; провести консультації з бізнесом; переглянути доцільність створення в такому вигляді Координаційного центру (якщо залишиться, то включити представників бізнесу в нього).

Нагадаємо, Кабінет міністрів України на засіданні 13 жовтня розглянув зміни до правил бронювання військовозобов'язаних. Зокрема, уряд обговорив можливе скорочення лімітів для працівників критично важливих підприємств, однак остаточного рішення щодо цього питання поки не ухвалив. Відповідні пропозиції мають доопрацювати протягом п'яти днів.

До слова, прем'єр-міністр України Сергій Корецький пояснив можливе скорочення лімітів бронювання працівників критично важливих підприємств численними зловживаннями. За його словами, чинна система дозволяє компаніям збільшувати штат і бронювати навіть тих співробітників, які безпосередньо не забезпечують обороноздатність чи життєдіяльність країни.