Росіяни скаржаться на велику кількість проблем на лівому березі Дніпра: аналіз ISW

Станом на 7 січня українські війська продовжували утримувати позиції на східному (лівому) березі Херсонської області

Українські військові продовжують утримувати позиції в районі Кринок на східному (лівому) березі Херсонської області, тоді як росіяни скаржаться на велику кількість проблем, зокрема з РЕБ в цьому районі. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Просування українських сил

Російські та українські війська 7 січня продовжили позиційні бойові дії на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, однак підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було.

Українські та російські джерела стверджують, що позиційні бойові дії тривали на північний схід і схід від Куп’янська в районі Синьківки, озера Лиман, Іванівки та Петропавлівки та на захід від Кремінної в районі Ямполівки та Тернів.

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7 січня російські та українські війська продовжили бойові дії поблизу Бахмута, проте підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було.

Російські та українські джерела стверджують, що позиційні бойові дії відбулися на північ від Бахмута поблизу Оріхово-Василівки та Богданівки; на захід від Бахмута біля Хромового і в напрямку Часів Яр; і на південь від Бахмута біля Кліщіївки та Андріївки.

Також позиційні бої тривали на північний захід від Авдіївки в районі Новобахмутівки, Степового та Авдіївського коксохімічного заводу та на південний захід від Авдіївки в районі Первомайського, Невельського та Водяного.

Геолокаційні кадри, опубліковані 7 січня, показують, що війська РФ незначно просунулися в західній Мар’їнці та на південній околиці Новомихайлівки (на південний захід від Донецька).

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Повідомляється, що бойові дії тривали біля Роботиного; на захід від Вербового та біля Новопрокопівки. Російський «воєнкор» стверджував, що бойові дії в західній частині Запорізької області є тактичними, незважаючи на перехід українських сил до маневрової оборони, і що російські сили немають захисту від українських безпілотників у цьому районі.

Станом на 7 січня українські війська продовжували утримувати позиції на східному (лівому) березі Херсонської області, лінія фронту не змінилася. Позиційні бої тривали під Кринками.

Російський блогер заявив, що успішне збиття українцями російського літака в грудні 2023 року, що перешкоджає використанню авіації окупантами на Херсонському напрямку, і додав, що російські сили все ще стикаються з проблемами оперативного потоку інформації, зв’язку, радіоелектронної боротьби (РЕБ) в Кринках та інших районах на східному березі.

«Воєнкор» з РФ також додав, що українські війська активно мінують російські наземні лінії зв’язку (GLOC) на Херсонському напрямку.

Українські військовослужбовці, які діють в районі Кринок, заявили, що російські війська регулярно атакують невеликими групами піхоти до 10 осіб.

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Партизанське угруповання «Атеш» 7 січня повідомило, що російські війська створюють багато ремонтних баз в окупованому Криму, ймовірно, щоб компенсувати значні втрати російської військової техніки, і, ймовірно, будують нову базу на північ від Євпаторії.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти зосередили в Білгороді близько 12 тис. військ. Такою кількістю вони навряд чи почнуть наступати на Харків.