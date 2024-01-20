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Історик Плохій розказав, як Гарвард оцінює російсько-українську війну

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Історик Плохій розказав, як Гарвард оцінює російсько-українську війну
Гарвардський університет
фото: Jon Bilous/Shutterstock

«Я бачу унікальний рівень підтримки України в інтелектуальних колах Гарварду та не лише»

Майже всі професори у Гарварді, навіть ті, хто далеко від української теми, висловлюють свою безумовну підтримку Україні. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів український історик, професор Гарварду Сергій Плохій.

«Я бачу унікальний рівень підтримки України в інтелектуальних колах Гарварду та не лише. Мої колеги, навіть абсолютно далекі від дослідження України, ставлять аватарки на своїх сторінках у Facebook з українським прапором. Дають свої гроші на спонсорування українських дослідників. У Гарварді є програма «Вчені у зоні ризику». Я відчуваю й бачу цю підтримку на власні очі», – запевнив науковець.

Програма «Scholars in Risk» (SAR) у Гарварді спрямована на те, щоби допомогти вченим, митцям, письменникам і громадським інтелектуалам з усього світу уникнути переслідувань і продовжити свою роботу, надаючи академічні стипендії у Гарвардському університеті.

Ризик може бути пов’язаний з роботою вченого, але він також може бути наслідком інших факторів, включаючи етнічну приналежність, релігію, стать, сексуальну орієнтацію, ідентичність або політичні погляди вченого.

Заснована у 2001 році.

Плохій зазначив, що на його виступах у Гарварді й поза ним інколи ставлять запитання у дусі прихильників Джона Міршаймера (автор теорії наступального реалізму, американський політолог, – «Главком»).

«Послідовники концепції наступального реалізму говорять, що за всіма правилами міжнародних відносин, поширення НАТО та впливу США так чи інакше мало призвести до реакції з боку Росії. З їхньої точки зору саме Сполучені Штати спровокували цю війну», – зауважив професор.

Водночас він додав, що Україну при цьому майже не критикують. «Є деякі винятки, але це не мейнстрім. Критиці піддаються, в основному, Штати. Причому, як американськими інтелектуалами, так і європейськими. США називають постімперською світовою потугою, яка втручається скрізь. Тим самим провокує реакцію росіян. Володимир Путін нікому з тих критиків не подобається, але звинувачують вони Америку. Ця позиція добре накладається на ліву традицію у Сполучених Штатах Америки. Уряд цієї країни апологети лівих ідей називають імперіалістичним чи постімперіалістичним», – сказав Плохій.

Однак він підсумував, що загалом сильно переважає підтримка української держави.  Ба більше, за його словами, спротив українців «підштовхує частину російської еліти дивитися на себе інакше».

Нагадаємо, що у вересні 2022 року президент України Володимир Зеленський поспілкувався зі студентами та викладачами Гарвардського університету. Він застеріг, що Росія готується до нової анексії окупованих територій України. Глава держави наголосив, що у цей час не вистачає превентивної реакції світу, який санкційним ударом мав би показати росіянам, що їм не вдасться проковтнути частину нашої країни. 

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Теги: наука Україна війна

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